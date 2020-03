Balken und Betonplatten

Reeßum – Gemeinnützige Vereine leben davon, dass sich viele Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Nur so kann mit einem günstigen Beitrag gearbeitet werden. Als vor einigen Wochen der TuS Reeßum erstmals seine Mitglieder aufforderte, an einem Arbeitsdienst teilzunehmen, war für mich sofort klar, dass ich mit anpacken werde. Um nicht zu spät zum Dienstantritt zu erscheinen, hat mein Ehemann Marco, der als Bürgermeister die Aktion auch tatkräftig unterstützen will, unseren Wecker auf für einen Samstag frühe 7.20 Uhr gestellt. Als wir uns nach dem Frühstück auf den Weg machen, sind noch bei einigen unserer Nachbarn die Rollläden unten.

Am Mehrzweckgebäude begrüßen uns Vereinsvorsitzender Roland Jelonnek und seine Stellvertreter Volker Gerken und André Meyerholz. Mit uns sind gut zwei Dutzend Mitglieder anwesend, teilweise mit Schubkarre, Gartengeräten, Handschuhen aber auch Putzlappen ausgestattet. „Wir wollen heute das Waldstück hinter dem Sportplatz aufräumen und die Dachrinne reinigen“, erklärt Jelonnek, der zusammen mit Reeßums Fußballchef Reiner Windeler die Fäden in der Hand hält. Während sich für die Arbeit an der Dachrinne Volker Gerken, Markus Mengel, Gerd Schülermann, Stephan Kauert und mein Ehemann melden, ist es für Angelika Heckmann, Helga Schülermann, Christiane Ohl und Gisela Holsten selbstverständlich, dass sie sich die Küche und den Geräteraum im Mehrzweckgebäude vornehmen wollen.

Also ist klar, dass ich mich mit den verbliebenen Mitgliedern um alles kümmern werde, was in das kleine Waldstück nicht hingehört. Und das ist eine ganze Menge. So liegen dort unzählige Holzbalken, an denen sichtbar schon der Zahn der Zeit genagt hatte. Während die Fußballer Balken für Balken locker auf die von der Gemeinde bereitgestellten Schlepperanhänger heben, werde ich bei den besonders schweren Stücken von Daniela Röhrs unterstützt. Es dauert nur etwas mehr als eine halbe Stunde, schon ist der Anhänger gefüllt. Weiter geht es für mich beim Bauschutt, den wohl Umweltsünder dort abgekippt haben, sowie den vielen Betonplatten, die im Erdreich hinter der kleinen Hütte liegen. Auch dafür stellt uns Jelonnek einen Anhänger bereit. „Aber nicht mehr als eine Tonne aufladen“, warnt der Vorsitzende. Ich frage mich: Wie soll man abschätzen, was eine Tonne ist? Während wir aber Betonplatte um Betonplatte, die Jörg Heinecke aus dem Waldboden freischaufelt, aufladen, sieht man dem Anhänger schon am Reifendruck die Belastung an. Gut, dass nicht noch mehr Platten zu beseitigen sind.

In dieser Zeit kümmern sich einige Kicker, die zusammen mit ihrem Trainer Sebastian Bettinger teilnehmen, um die Werbetafeln, von denen einige schon bessere Tage gesehen haben. „Ich muss abklären, wer noch für die Bandenwerbung bezahlt“, meint Windeler. Um die restlichen Tafeln wieder für die Zuschauer sichtbar anzubringen, wird Windeler die Fußballer zu einem weiteren Termin einladen.

Für uns gilt es jetzt, die derzeit nicht benötigten drei Fußballtore aus dem Gebüsch zu befreien und an den Haken am Spielfeldrand zu befestigen. Anschließend geht es zurück zum Mehrzweckgebäude, wo schon die ersten auf uns warten, die ihre Arbeit erledigt haben. „Das hat sich heute gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Unrat im Wald liegt“, bilanziert Jelonnek. Gerne nehme ich die Einladung des Vereins zu Bockwurst, Nudelsalat und Getränken an. Mit dem 16. Mai und dem 29. August stehen die weiteren Arbeitsdiensttermine für den TuS Reeßum bereits fest. Nicht nur, weil es Spaß gemacht hat, werde ich mindestens noch einen Dienst mitmachen.