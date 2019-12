Bald geht’s ans Wünschen

Bei der Eichpark-Umgestaltung haben die Bürger das Wort

+ Wenig los im Sottrumer Eichpark. Das soll sich mit der Umgestaltung ändern. Foto: Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Nur eine einzelne Frau ist an diesem Morgen mit ihrem Hund unterwegs. Das scheint gerade im Winter ein typisches Bild im Sottrumer Eichpark zu sein. Doch auch im Sommer gilt das Kleinod eher als stiefmütterlich angenommen. Das soll sich ändern. Der Eichpark soll mit Leben gefüllt werden. Damit das gelingt, sollen die Bürger mit eingebunden haben. Landschaftsarchitekt Niels Blatt hat am Montagabend dem Gemeinderatsausschuss für Bau, Planung und Wirtschaft einen Vorentwurf vorgestellt. Eine Basis, eine Grundlage, wie es im Vorfeld vonseiten der Verwaltung hieß. Die vorgestellten Ideen sollen nun in den einzelnen Fraktionen besprochen werden. Anfang kommenden Jahres ist eine Bürgerversammlung geplant, um auch deren Wünsche für den Eichpark zu hören und gegebenenfalls zu berücksichtigen.