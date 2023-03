49-Jährige fährt gegen Bäckerei in Sottrum

Von: Nina Baucke

Risse ziehen sich durch das Mauerwerk der Backstube der Bäckerei Fricke. © Baucke

Eine 49-Jährige ist in Sottrum gegen das Betriebsgebäude einer Bäckerei gefahren.

Sottrum – Risse im Mauerwerk und ein beschädigtes Auto: Das ist das Resultat eines Unfalls, zu dem es gestern um 11.15 Uhr in der Kirchstraße in Sottrum gekommen war. Eine 49-jährige Frau war im Zuge des Einparkvorgangs auf dem Firmenparkplatz der Bäckerei Fricke gegen die Mauer des Gebäudes gefahren. Über die Unfallursache kann die Polizei bislang keine Aussagen machen, die Fahrerin blieb allerdings unverletzt.

Die Kollision des Fahrzeugs mit der Wand war in der Backstube deutlich zu spüren: „Es gab einen Knall, es war wie ein Erdbeben“, schilderte Carsten Fricke den Augenblick. Er hatte sich zusammen mit seinen Mitarbeitern zu dem Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäudetrakt aufgehalten. Nach dem Unfall habe er die Backstube erst einmal aus Sicherheitsgründen vorsorglich räumen lassen, „für heute war dann erstmal Feierabend“, sagte der Bäckermeister.

Denn nicht nur an der Stelle, an dem der Wagen mit der Wand kollidiert ist, ziehen sich nun Risse durch den Putz, sondern auch an anderen Stellen. „Es ist bei dem Unfall erheblicher Gebäudeschaden entstanden“, heißt es von Seiten der Polizei.

Daher muss nun erst einmal ein Statiker kommen und den Schaden genauer unter die Lupe nehmen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei daher bislang keine Angaben machen, da die Beurteilung des Gebäudezustands noch aussteht. Das Auto war zumindest nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wie es mit dem Betrieb in der Backstube in den kommenden Tagen aussieht, weiß Fricke bislang noch nicht: „Wir hoffen natürlich das Beste.“