Weg vom Schnellschuss: Ausschuss Sottrum 2030 diskutiert über drei Kernprojekte

Von: Henning Leeske

Teilen

Das Brettmann-Haus in Stuckenborstel soll zu einem Treffpunkt werden. © Baucke

Für drei Kernprojekte der Gemeinde Sottrum steht nun ein Fahrplan für die nächsten Schritte. Dabei liegt der Fokus vor allem auf die Sanierungsmaßnahmen rund um das Brettmann-Haus in Stuckenborstel, das zu einem Treffpunkt für die Bürger werden soll.

Sottrum – Das Brettmann-Haus in Stuckenborstel, der städtebauliche Rahmenplan für den Lienworth und Umgebung sowie der Innenentwicklungsplan: Wie es mit diesen Projekten künftig weitergehen soll, darüber beriet der Ausschuss Sottrum 2030 auf seiner jüngsten Sitzung. Dabei stellte die Verwaltung die Maßnahmenfahrpläne vor und beriet über das weitere Vorgehen bei den drei Projekten. Außerdem empfahl der Ausschuss einstimmig, im Haushalt 2023 für Planungsleistungen 30 000 Euro im Zuge der Strategie Sottrum 2030 einzustellen.

Besonders im Fokus stand bei der Sitzung das Brettmann-Haus, aus dem ein Treffpunkt und Veranstaltungsort für die Sottrumer Bürger werden soll. Dazu will man das Gebäude am Ende der Mühlenstraße abtragen und leicht versetzt wieder aufbauen. Bei dem Objekt handelt es sich dabei um eines der ältesten Gebäude in dem nördlichen Ortsteil der Gemeinde Sottrum. Zusammen mit der Wassermühle bildet die Hofstelle bereits seit 160 Jahren einen der wichtigsten historischen Orte in Stuckenborstel. „Das Gebäude selbst wurde 1860 errichtet. Zusammen mit der Mühle findet sich hier ein historisch wichtiges Ensemble, welches auch einen touristischen Wert aufweist“, heißt in der Sitzungsvorlage.

Wir sind auf einem sehr guten Weg und sehr froh über die 500 000 Euro Fördergeld.

Die Diele wird aktuell als Lager genutzt, das gesamte Gebäude soll aber durch eine umfassende Sanierung wieder zugänglich für ein breites Publikum werden. Dabei soll denkmalgerecht nach Vorbild des Originalzustandes vorgegangen werden. Außerdem soll das Gebäude soweit wie möglich barrierefrei werden. Die Kosten für die Sanierung kalkuliert die Verwaltung mit 1,3 Millionen Euro, wovon allerdings 39 Prozent, also rund eine halbe Million Euro, förderfähig ist. Laut Förderbescheid muss das Projekt bis zum 31. Mai 2024 realisiert werden.

Zu dem Thema hatte die Gemeinde auch bereits zu einer Bürgerversammlung eingeladen. Weitere Detailplanungen sollen aus Erkenntnissen dieser Partizipation entwickelt werden, weil das Gebäude eben von den Einwohnern genutzt werden soll. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und sehr froh über die 500 000 Euro Fördergeld“, zeigte sich Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg optimistisch. Es solle aber kein Schnellschuss geschehen, und der Ortsteil Stuckenborstel soweit sein, dieses Projekt auch erfolgreich umzusetzen.

Viel Gesprächsbedarf

Beim städtebaulichen Rahmenplan für die Lienworth sei dies anders, weil die Verwaltung derzeit die Entwicklungen bezüglich des Edeka-Marktes abwarten will. Danach sollen die Planungen auch hier weiter gehen.

Viel Gesprächsbedarf gab es zum Innenentwicklungsplan, weil das ambitionierte Ziel von 400 neuen Wohnungen allen Ausschussmitgliedern wohl bewusst sei. Daher will die Gemeinde das Flächenpotenzial künftig auch für eine Datenbank ermitteln und dort dauerhaft festhalten. Es solle eine Strategie gefunden werden, die in fünf bis zehn Jahren greifbar sei. So habe beispielsweise das Gebiet „Am Meyerhofe“ Potenzial zur Innenverdichtung, aber dazu müssten unbedingt die Flächeneigentümer mit ins Boot geholt werden. Die Grundstücke seien nämlich überwiegend in Privatbesitz. Folglich ist im Fahrplan für diese Etappe viel Zeit vorgesehen, um Gespräche zu führen. Hans-Jürgen Krahn (CDU) schlug deswegen auch vor, zu gegebener Zeit Bürgerversammlungen zu diesem Thema durchzuführen, um später möglichst viel Potenzial zu haben.

Bahrenburg wies daraufhin, dass ganze Gebiete behandelt werden sollten und keine Einzelflächen im Fokus stünden. Generell sei die Zeit von neuen Wohnungen auf der grünen Wiese vorbei, hieß es von der Verwaltung. Ganz neue Baugebiete am Rande von Sottrum seien entsprechend nicht in der Pipeline.