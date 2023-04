Sottrum: Ausschuss gibt den Finanzjahren 2013 und 2014 grünes Licht

Von: Nina Baucke

Teilen

Die Samtgemeinde Sottrum kommt ihrem Ziel, alle Jahresabschlüsse von 2012 bis in die Gegenwart vorzulegen, näher. Inzwischen ist die Verwaltung bei 2013 und 2014 angekommen. © Röhrs

Sukzessive geht es mit den Jahresabschlüssen in der Samtgemeinde Sottrum voran: Bei der Sitzung des Finanzausschusses brachten die Gremiumsmitglieder die Abschlüsse für 2013 und 2014 weiter auf den Weg. Für einige Mitgliedsgemeinden liegt bereits der Jahrgang 2021 vor.

Sottrum – Holger Bahrenburg zeigte sich zufrieden: „Wir sind im Flow“, verkündete der Samtgemeindebürgermeister während der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend. An sich wäre ein Tagesordnungspunkt „Beschluss über den Jahresabschluss“ nicht sonderlich spektakulär, im Fall der Samtgemeinde Sottrum jedoch ist es ein weiterer Schritt, buchhalterisch reinen Tisch zu machen. Denn der Ausschuss gab einstimmig grünes Licht für die Abschlüsse für die Jahre 2013 und 2014. Und auch die Entlastung von Bahrenburg, wobei dieser 2013 und 2014 noch nicht als Verwaltungschef im Amt war, erfolgte einmütig.

Denn bei der Herkulesaufgabe, die Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2012 für die Samtgemeinde als auch für die Mitgliedsgemeinden nachzureichen, „kommen wir so langsam weiter – und werden dabei immer schneller“, wie Bahrenburg betonte. „Und sukzessive wird es auch besser.“ Denn wenn auch von der Samtgemeinde „erst“ die Abschlüsse für 2013 und 2014 vorlegen, sind die Mitarbeiter der Kämmerei um Teamleiter Erik Ahlenstorf bei den Mitgliedsgemeinden Bötersen, Horstedt und Reeßum schon beim Jahr 2021 angekommen – „und die haben wir auch schon beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises eingereicht. Und wir können sie auch bereits vorlegen, wenn sie noch nicht geprüft und beschlossen sind“, so Ahlenstorf. Die arbeitsintensiveren Abschlüsse für die Samtgemeinde als auch für die Gemeinde Sottrum hatte die Kämmerei erst einmal hinten angestellt. „Aber wir müssen jetzt auch dort mit den Jahresabschlüssen nachziehen“, erklärte Bahrenburg.

Von daher müssen wir jetzt zusehen, dass wir bei allen Gemeinden die Abschlüsse für 2015 erreichen.

Der Grund: Bei fehlenden Abschlüssen kann es zur Abweisung der Haushaltssatzung kommen – wenn die Lücke zwischen dem Kalenderjahr und dem Jahr des letzten Abschlusses zu groß wird. „Von daher müssen wir jetzt zusehen, dass wir bei allen Gemeinden die Abschlüsse für 2015 erreichen“, sagte Ahlenstorf. Derzeit steht dabei gerade die Gemeinde Ahausen im Fokus, dort hat die Kämmerei gerade das Jahr 2013 in Bearbeitung. „Der Abschluss kann in ein paar Wochen zum Rechnungsprüfungsamt“, ist Ahlenstorf zuversichtlich. Er versicherte, dass man auch im Fall Ahausen sicherstellen werde, dass der Abschluss für 2015 im zeitlich korrekten Rahmen vorliege.

Allerdings hatte es bei der Prüfung noch einige Anmerkungen gegeben, so entspräche der Jahresabschluss 2013 der Samtgemeinde „nur eingeschränkt den gesetzlichen Vorschriften“, wie es laut Beschlussvorlage in der Schlussbemerkung des Rechnungsprüfungsamtes heißt. „Daran könnten wir uns jetzt noch aufhängen, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass das jetzt abgeschlossen ist“, bemerkte Friederike Paar (CDU). „Aber wir gehen davon aus, dass sich die Anmerkungen verringern werden. Wichtig ist, dass wir vorankommen.“

Hitzige Diskussionen

Man habe hitzige Jahre und Diskussionen in dieser Angelegenheit hinter sich, erinnerte auch Lühr Klee (Grüne). „Aber: Wer bereits lange dabei ist, weiß, dass wir hier damals mit dem Rechnungsprüfungsamt gesessen und damals Verantwortliche die Hilfe abgewiesen haben“, so Klee. Das waren Zeiten, in denen wir als Parlamentarier nicht gehört worden sind. Am Ende geben uns die Ergebnisse recht.“

Auch, wenn das Team der Verwaltung noch einige Abschlüsse auf dem Zettel hat, aktuell ist auch der Abschluss der Samtgemeinde für 2017 in Arbeit, ist Bahrenburg optimistisch: „Wir wollen das jetzt zu Ende bringen, und dafür sind wir auf dem richtigen Weg.“