Ausschuss braucht Zeit

Sottrum – Die Samtgemeinde Sottrum wird das vom Landkreis geplante Naturschutzgebiet „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“ in der aktuell angedachten Form nicht befürworten. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Es beruht zum einen aus praktischen Erwägungen der Verwaltung, zum anderen sind viele Fragen noch nicht geklärt. Daher will man nun eine Fristverlängerung für eine Stellungnahme beim Landkreis beantragen.

Fragen hatten auch zahlreiche Anwohner und Landwirte des geplanten Naturschutzgebietes, die der Sitzung beiwohnten. Antworten gab es kaum, denn der Landkreis hatte eine Einladung der Samtgemeinde zur Erörterung der Pläne ausgeschlagen. Dafür erklärte zunächst Eckhard Behrens als Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, woran es bei dem Entwurf hapert. So liegt die Kläranlage in unmittelbarer Nähe zum Gebiet. Die Verordnung sieht jedoch vor, dass Leitungen aller Art in dem Bereich nicht verlegt werden dürfen. Die Samtgemeinde sieht sich darin bedroht, dass sie ihre Pflichten als Betreiberin der Anlage nur schwer nachkommen kann. So werde das Verbot in den folgenden Paragrafen zwar wieder aufgeweicht – möglich seien zum Beispiel dann Bohrungen unter dem Naturschutzgebiet hindurch –, doch das reiche nicht, wenn etwa Belüftungsanlagen gebaut werden müssen. Die wären dann ordnungswidrig.

Darüber hinaus gebe es ein Verbot, im Gebiet Wasser zu entnehmen, nach Sottrumer Interpretation gelte das auch für Löschwasser aus der Wümme oder den Löschwasserbrunnen. „Das hat der Landkreis wohl nicht gemeint, und das will er auch nicht“, so Behrens auf Nachfrage gegenüber der Kreiszeitung. Die jetzige Formulierung sei daher bedenklich. Ohnehin sahen sich die Ausschussmitglieder großem Zeitdruck ausgesetzt. Kritik am Vorgehen des Landkreises gab es aus nahezu allen Fraktionen. Die Unterlagen seien sehr kurzfristig eingegangen, sagte Hans-Jürgen Krahn (CDU). „Es gibt keine Chance, das rechtzeitig auf eine Linie zu bringen“, so Peter Stroschähn (SPD). „Es kann nicht sein, dass der Landkreis kurz vor Weihnachten so etwas Bedeutendes raushaut“, monierte Robert Abel (POP). Das sei nicht akzeptabel. Auch die Abwesenheit der Landkreisvertreter stieß sauer auf. „Wie soll man Vertrauen aufbringen, wenn sie nicht einmal Rede und Antwort stehen?“, fragte Abel. Das müsse im Kreistag thematisiert werden.

Die Samtgemeinde und die vom Naturschutzgebiet betroffenen Gemeinden Ahausen, Hassendorf, Hellwege und Sottrum wollen mit einer Stimme sprechen. Daher sollen auch die Mitgliedsgemeinden eine Fristverlängerung beantragen. Schon dabei wird das Rathaus auf die von Behrens angesprochenen Punkte eingehen und außerdem darauf hinweisen, dass die Existenzgrundlage der Landwirte mit Flächen in dem Gebiet nicht gefährdet werden darf. Wie Krahn mitteilte, hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Sottrum sich ebenfalls für eine Fristverlängerung ausgesprochen.

Neben den Belangen der Verwaltung und der Landwirte hat der Ausschuss auch Alternativen diskutiert. Auch wenn man nach Ansicht Dieter Szczesnys (Grüne) nicht um das Naturschutzgebiet herumkommt. Herbert Cordes (CDU) sieht das ganz anders. Er brachte ein Landschaftsschutzgebiet ins Spiel, da die sensiblen Bereiche der Wümme ohnehin lediglich Kulturlandschaften seien. „Übertriebenes Schützen ist nicht zielführend für den Erhalt der Habitate“, sagte er. Er befürchtet auch Einschränkungen für Anwohner in der Umgebung des Naturschutzgebietes. Von schlechten Erfahrungen in dieser Richtung berichtete er im Zusammenhang mit dem Naturschutzgebiet Wiestetal.

Wohlwollend steht der Ausschuss dem geplanten Naturschutzgebiet also nicht gegenüber. Auch wenn der Landkreis an der Frist festhält, ist das letzte Wort ohnehin nicht gesprochen. Das passiert im Kreistag. Offen ist aber, wann. Zumindest Hermann Rugen (CDU), ehemaliger Landwirt in Hassendorf, ist sich sicher: „Es wird Widerstand kommen.“