Aus Vyrus wird Terranova: Drei Freunde planen Elektronik-Festival

Von: Matthias Röhrs

Hypelezz beim Vyrus 2022, das Nachfolge-Festival wird um einiges größer. © Veranstalter

Am Rande des Übungsplatzes Hellwege gibt es mit dem Terranova ein neues Elektrofestival. Aus dem Vorgänger Vyrus Festival haben die Veranstalter einiges gelernt. Jetzt planen sie ein paar Nummern größer.

Ahausen – Es soll alles ein paar Nummern größer werden. Nachdem Johannes Runnebaum, Cedric Renken und Fabian Cordes im vergangenen Sommer mit dem Vyrus-Festival erste Schritte gemacht haben, möchten sie in diesem Jahr mit dem Terranova an selber Stelle auf das nächste Level gehen. Damals kamen rund 300 Besucher auf die Wiese im Nirgendwo zwischen Ahausen und Hellwege, um zu elektronischer Musik zu tanzen.

In diesem Jahr kalkuliert das Trio mit 1 000 Gästen. Anlocken sollen am 12. August diese 19 DJs, eine aufwendige Deko, mehrere Bars, Foodtrucks und einiges mehr.

„Im Ausmaß ist das schon deutlich anders als letztes Jahr“, sagt Runnebaum. Am Waldrand zwischen Feldern und Wiese erscheint die Lage am Rande des Standortübungsplatzes Hellwege ideal für ein Festival mit lauter Musik zu sein. Das nächste Haus ist einige Hundert Meter entfernt, genügend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Vom Rotenburger Bahnhof gibt es einen Shuttle-Bus mit eingebauter Bar und DJ.

Planen die Party: Fabian Cordes (v.l.), Cedrik Renken und Johannes Runnebaum. © Röhrs

„Das vergangene Jahr war zum Ausprobieren“, erläutert Renken, der erste Schritt. Dabei bietet die Fläche durchaus Potenzial für Wachstum. Aber nach den ersten Erfahrungen im Festivalplanen geht es nun ans Optimieren. Gelernt haben sie zum Beispiel, dass das erste Gelände deutlich zu groß gewesen ist. Nun wird es trotz mehr Besuchern kleiner. „Man glaubt gar nicht, wie wenig Platz 1 000 Besucher brauchen“, so Runnebaum. Anstatt einer gibt es nun zwei Bühnen: die Hauptbühne für EDM und Hardstyle und die Ravecave, wo Techno aufgelegt wird. „Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen“, sagt Runnebaum. In diesem Jahr bekommt jede ihren Bereich. Vergangenes Jahr war das noch durchmischt. In diesem möchten die drei verhindern, dass nach einem DJ-Wechsel die Hälfte aufhört, zu tanzen.

Alle drei haben ihre Wurzeln in der Region. Die Freunde kennen sich schon länger und haben 2022 mit dem Vyrus aus einer bisher kleinen Veranstaltung eine größere, kommerzielle ins Leben gerufen. Oft fällt der Blick im Gespräch nach Rotenburg, wo aus dem Ferdinands Feld aus einer 500-Besucher-Veranstalung bereits etwas Großes entstanden ist. Im Trio hat jeder seine Kompetenzen: Renken ist selbst DJ und gut in der Szene vernetzt, Cordes ist als Tischler der Mann fürs Handwerkliche und Runnebaum studiert Marketing. In diesem Jahr soll das Terranova auch äußerlich mehr hermachen. Cordes hat bereits ein Eingangsportal gebaut, es soll Lichtkunst geben, das Gelände bekommt eine Steampunk-Fabrik-Atmosphäre verpasst. Kein Vergleich zum Ballenwagen, der 2022 die Bühne bildete.

Von den DJs sind einige bereits in der Region bekannt. Cedric Renken legt zum Beispiel selbst auf. Renken, der hauptberuflich Elektroniker im Bereich Betriebstechnik ist. Seit er 13 Jahre alt ist, macht er Musik. Als Zugpferd fungiert Max Fail, den man auch vom Taonga in Mulmshorn kennt. Unter anderem sind Nick Cody, Exploid und Acina ebenfalls dabei.