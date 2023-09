Aus dem Gericht: Angeklagter begeht Unfallflucht auf Raststätte

Von: Wiebke Bruns

Nach dem Unfall im Dezember 2020 flüchtet der Angeklagte über die Raststätte. Archiv © mri

Der Verursacher eines Auffahrunfalls steht zum wiederholten Male vor Gericht, allerdings lässt er sich dort erst gar nicht blicken. Noch ist unklar, wie das am Ende ausgehen wird.

Sottrum/Verden – „Es war Glück, dass wir die Kinder nicht dabei hatten“, so in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden eine 32 Jahre alte Zeugin aus Seedorf. Am 2. Dezember 2020 gegen 17.30 Uhr war ihr und ihrem Mann auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Raststätte Grundbergsee Süd ein Auto hinten drauf gefahren. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß.

Verurteilt wurde der mehrfach vorbestrafte Angeklagte im September 2022 vom Amtsgericht Rotenburg zu einer siebenmonatigen Haftstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In Koblenz war er wenige Stunden vor dem Unfall zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dort hatten ihm die Richter noch eine positive Sozialprognose bescheinigt. Zu einem Ergebnis ist die Berufungsverhandlung jedoch noch nicht gekommen.

„Wir waren auf dem Weg nach Hause. Es war dunkel und hat geregnet“, berichtete die 32-Jährige in der Berufungsverhandlung in Verden. „Er hat hinter mir angefangen zu drängeln und ist knapp aufgefahren“, schilderte ihr Mann das Verhalten des Unfallverursachers. Dann habe es geknallt. Ihr Fahrzeug, ein Firmenwagen, sei in die Leitplanke geknallt und schließlich beide Fahrzeuge hintereinander auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. „Auf dem Pannenstreifen hätte uns fast noch ein Lkw mitgenommen“, sagte der 42-Jährige. Bei ihm sei ein Halswirbel angebrochen gewesen und ein Schleudertrauma habe er erlitten. Seine Frau hatte kleinere Verletzungen. „Der Schock war größer“, so die Seedorferin.

Das Fahrzeug des Täters war ein Mietwagen

Das Fahrzeug des Unfallverursachers gehörte einer Autovermietung. Angemietet hatte es laut den polizeilichen Ermittlungen einen Tag zuvor die Lebensgefährtin des Angeklagten aus Lutterbek in Schleswig-Holstein. Der Mann hatte keinen Führerschein, aber am Vormittag des Tattages den Gerichtstermin beim Landgericht Koblenz. In dem Mietwagen fand die Polizei die dazugehörige Ladung, seinen Aufenthaltstitel, seinen Reisepass und weitere persönliche Dinge des Mannes.

Auf einem Überwachungsvideo der Raststätte Grundbergsee konnte man schemenhaft eine über das Gelände laufende Person erkennen, berichtete eine Polizeioberkommissarin der Autobahnpolizei Sittensen. Später am Abend habe die Lebensgefährtin den Mietwagen als in Bremen gestohlen gemeldet. Dort habe sie sich mit einer Freundin getroffen, nachdem sie mit ihrem Partner in Koblenz gewesen sei. Der Angeklagte habe über Nacht bei Verwandten in Linnich in Nordrhein-Westfalen bleiben wollen.

Doch laut ihrem Chef hatte die Frau an dem Tag gearbeitet, berichtete die Kommissarin. Nichts hätte auf einen Diebstahl hingedeutet und der Seedorfer will nur eine Person in dem Wagen des Unfallverursachers gesehen haben.

Angeklagter lässt sich nicht blicken

Der Angeklagte und seine Lebensgefährtin konnten zu alldem in Verden nicht befragt werden, denn beiden waren zu der Berufungsverhandlung nicht erschienen. Das war schon das Problem bei einem ersten anberaumten Termin im März 2023. Damals waren als Grund gesundheitliche Probleme benannt worden, die sich auf der Fahrt nach Verden eingestellt hätten.

Nun konnte Verteidiger Michael Helwig in der Verhandlung auch nur wieder berichten, was ihm die Lebensgefährtin mitgeteilt habe. Ihr Partner sei nach einer Brandstiftung in der Psychiatrie untergebracht worden. Weil beide fehlten wurde ein Fortsetzungstermin notwendig. Der Verteidiger will bis dahin klären, was es mit der Unterbringung seines Mandanten auf sich hat. Die Lebensgefährtin hat zunächst ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro zu erwarten.