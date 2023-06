Regenwasserbeseitigung: Warum ein Horstedter in heller Aufregung ist

+ © Warnecke Jürgen Schlobohm präsentiert den Schacht auf seinem Grundstück , der in den Regenwasserkanal mündet. © Warnecke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lars Warnecke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In der Samtgemeinde Sottrum sollen Grundstückseigentümer in die Pflicht genommen werden und das Regenwasser nur dosiert in den Kanal einleiten.

Horstedt – Als Jürgen Schlobohm neulich in seiner Zeitung den Lokalteil aufschlug, traute der Horstedter seinen Augen nicht: In der Samtgemeinde Sottrum sollen in Zukunft solche Grundstückseigentümer in die Pflicht genommen werden, die an den Regenwasserkanal angeschlossen sind, war dort zu lesen. In Kurzform heißt das konkret: Anstatt das anfallende Niederschlagswasser sofort ins zentrale Netz einzuleiten, in der Regel passiert das vom Dach über die Regenrinne, sollen die Anschlussnehmer es auf ihren Grundstücken zunächst zurückhalten und, wenn überhaupt, in sehr viel geringeren Dosen einleiten.

So möchte die Kommune einer Überfrachtung ihres Kanals entgegentreten – und letztendlich einen unnötigen Verschleiß verhindern, der natürlich kostspielige Reparaturen zur Folge hätte.

Schlobohm, wohnhaft an der Kleinen Straße in Horstedt, zählt zu eben denen mit einer Direktverbindung in den Kanal. Und der, würde die Verordnung tatsächlich im Zuge eines neuen Generalentwässerungsplanes für die Samtgemeinde greifen, sehr tief in die Tasche greifen müsste, wie er selbst sagt. Immerhin: Versickern, das sei auf seinem weitläufigen Grundstück, dem ein undurchdringlicher, lehmhaltiger Boden zugrunde liegt, auf Anhieb nicht möglich. „Dazu müsste ich schon den kompletten Hof aufnehmen“, verdeutlicht es der 75-Jährige. An die entstehenden Kosten, Schlobohm spricht von schätzungsweise 8 000 bis 10 000 Euro, mag er lieber nicht denken. Kosten, die dann sein Sohn tragen müsste, dem er schon vor zwei Jahren sein Haus übertragen hatte. „Ich möchte jedenfalls nicht, dass er nachher ins offene Messer läuft.“

Regenwasser soll auf den Grundstücken bleiben

Das Horstedter Urgestein zeigt eine Luftaufnahme von seinem Grundstück aus dem Jahre 1957. Damals verlief davor, entlang der heutigen Kreisstraße, noch ein Graben, in den das Regenwasser ablaufen konnte. Der ist längst zugeschüttet worden. An seine Stelle trat 1972 der Kanal, an dessen Verlegung Schlobohm, beruflich 30 Jahre lang im Straßenbau tätig, selbst beteiligt war. „Ich bin noch der einzige Zeitzeuge, alle anderen in unserer Straße leben schon nicht mehr“, berichtet der frühere Leiter des Rotenburger Bauhofes. Dabei, sagt er, seien die Anwohner der Kleinen Straße kein Ausnahmefall im Dorf. „Ein Jahr später ist die Siedlung Vor dem Holze entstanden – und auch dort wurde damals jeder an den Kanal angeschlossen.“

1993 erfolgte schließlich in seinem Umfeld die Anbindung an das Schmutzwasserkanalnetz. Worauf der Horstedter aufmerksam macht: Damals hätten die Landwirte sich am Bau nicht finanziell beteiligen müssen, wohl aber alle anderen. „Und ich habe die Sorge, dass es jetzt wieder nur den kleinen Mann treffen könnte.“ Noch habe er aber Hoffnung – darauf, dass sich die Samtgemeinde etwas einfallen lässt, damit betroffene Anschlussnehmer wie seine Familie nicht für aufwendige Maßnahmen zahlen müssten.

Ich habe die Sorge, dass es jetzt wieder nur den kleinen Mann treffen könnte

Das, erklärt Eckhard Behrens, Bauamtsleiter im Sottrumer Rathaus, käme ohnehin zunächst nicht auf alle Betroffenen zu. Demnach seien zunächst einmal künftige Baugebiete und größere Vorhaben im Ortskern von Sottrum zu regeln. „Speziell die Regenwasserverhältnisse an der Kleinen Straße in Horstedt sind momentan nicht Gegenstand der Prüfung“, sagt der Verwaltungsmann. Seit einigen Jahren schon sei die Samtgemeinde dabei, eine Generalentwässerungsplanung zu entwickeln. Dabei würden Schwachstellen im Bestand identifiziert und hierfür ökologisch und auch ökonomisch sinnvolle Lösungen erarbeitet. Behrens: „Diese Lösungen sollten dann auch geeignet sein, die möglichen – als Folge des Klimawandels – vermehrt auftretenden Starkregenereignisse zu beherrschen, soweit dies eben möglich ist.“

Zu beachten sei seinen Worten nach außerdem, dass auch für die Grundwasserneubildung der Verbleib des Regenwassers auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. „Wir als Samtgemeinde machen uns auf den Weg, sich hierauf einzustellen.“