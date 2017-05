Aufklärung statt Vorurteile

Eckhard Holsten gibt am Samstag, 13. Mai, einen Einblick in seinen Geflügelstall.

Bötersen - Von Inken Quebe. Leise, aber dafür kontinuierlich gackern die Bewohner in Stall 4. Ab und zu flattert einer von ihnen hoch, ansonsten herrscht Ruhe – trotz der unbekannten Gäste. „Meine Mitarbeiter und mich kennen sie schon, an euch müssen sie sich erst noch gewöhnen“, erklärt Eckhard Holsten der in blaue Schutzkleidung gehüllten Presse und blickt auf seine Hühnerschar. Ähnlich ruhig wird es wohl auch am Samstag, 13. Mai, sein: Dann öffnet der Hof Holsten seinen Geflügelstall in Bötersen nämlich für Besucher – um aufzuklären, aber auch für einen wissenschaftlichen Zweck.

Angefeindet worden ist er noch nicht – da muss der Landwirt nicht lange überlegen. Doch er kennt die Vorwürfe. Kükenschreddern, mit Antibiotika vollgepumpte Tiere, Käfighaltung, diese Dinge fallen vielen Menschen ein, wenn sie an Geflügelhaltung denken. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt der 46-Jährige, „wir haben uns verändert, die Land- und die Geflügelwirtschaft haben sich verändert. Aber das ist noch nicht bei jedem angekommen.“ Holsten möchte mit Vorurteilen aufräumen.

Weil die Umsetzung der Idee viel Planung erfordert, hat sich Holsten Unterstützung gesucht. Schon seit 2012 öffnet das Wissenschafts- und Informationszentrum Nachhaltige Geflügelwirtschaft (Wing) an der Universität Vechta im Rahmen des Projekts „Transparenz in der Geflügelwirtschaft“ Höfe. Diese Initiative hatte der Landesverband der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW) ins Leben gerufen. Das Wing begleitet die Stallöffnung wissenschaftlich, bereitet den Tag vor, befragt Besucher und dient auch als Ansprechpartner für die Landwirte, erklärt Umweltwissenschaftlerin Anne-Katrin Jacobs.

43.000 Hühner leben in jedem Stall

Am Samstag, 13. Mai, nimmt also auch der Hof Holsten an dem Projekt teil. Von 10 bis 15 Uhr gibt es einen Einblick in einen der vier Hähnchenställe an der Straße Stangenbohr 1-2 in Bötersen. Insgesamt 17.2000 Tiere leben dort in der sogenannten konventionellen Bodenhaltung in den vier Ställen – männliche und weibliche. „Das Schreddern männlicher Küken spielt nur bei der Vermehrung von Legehennen eine Rolle“, erklärt Jacobs. Derzeit werde mit Hochdruck an einer anderen Lösung gearbeitet. Beispielsweise per hormoneller Untersuchung der Eier.

43.000 Hühner leben in jedem Stall, der 20 mal 100 Meter groß ist. „Wenn ich mich gut um meine Tiere kümmere, ist die Anzahl egal“, sagt Holsten. Das Geflügel werde von ihm und seinen vier Mitarbeitern ständig überwacht. Es gibt zum Beispiel Videokameras sowie technische Systeme, die Zuluft und Temperatur kontrollieren. Außerdem geht es zwei Mal täglich durch die Ställe, um einzelne Tiere zu überprüfen. So könnten kranke und tote Tiere erkannt werden. „Wir versuchen, ohne Antibiotika auszukommen, setzen es nicht prophylaktisch ein“, erklärt der Landwirt. Wenn aber Tiere erkrankt sind, müsse die ganze Herde behandelt werden. „Das gehört auch zum Tierschutz“, ergänzt Jacobs. Sowohl beim Pressebesuch als auch beim Tag des offenen Geflügelstalls ist deshalb Schutzkleidung für die Besucher Pflicht, um keine Keime und Erreger in den Stall zu tragen, betonen beide. Auch Holsten und seine Mitarbeiter wechseln vor dem Gang in den Stall Schuhe und Kleidung. Außerdem müssen sich alle in ein Besucherbuch eintragen, um nachvollziehen zu können, wer dort war.

+ Wenn die Gäste zu Besuch kommen, sind die Tiere so gut wie ausgewachsen und tragen ein volles Federkleid. © Quebe

Übernommen hat der vierfache Familienvater den Hof von seinem Vater. Schon der hatte sich auf Hähnchen spezialisiert. „Wir haben uns dann im Außenbereich vergrößert, weg vom Hof“, erklärt er. Während die Familie also am Rotenburger Weg in Bötersen beheimatet ist, lebt das Geflügel etwa 800 Meter entfernt.

Ein Großteil lebe 38 Tage im Stall. „13 000 werden Montag ausgestallt“, erklärt Holsten. Die sogenannten Griller, die an den Hähnchenwagen verkauft werden. „Da sind die Tiere noch nicht ausgewachsen. Aber der Verbraucher wünscht leichte Hähnchen.“ Am 13. Mai leben die Tiere schon 36 Tage im Stall. Holsten: „Den Zeitpunkt haben wir bewusst so gewählt, weil wir ein realistisches Bild vermitteln wollen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie Holsten Besuchern einen Blick in den Stall gewährt. Manchmal kämen Politiker und Kindergärten. Besucher dürften durch ein Fenster in den Stall schauen. Damit hat Holsten gute Erfahrungen gemacht: „Viele haben nach den Käfigen gefragt und sich gewundert, dass sich die Tiere frei bewegen können. Es gibt also noch viel Unwissen, der Bedarf für so einen Tag ist da.“