„Die Aufklärung ist mühsam“

Sottrum - Von Matthias Röhrs. In einer landesweiten Aktion war gestern das niedersächsische Landvolk auf Autobahn-Raststätten unterwegs, um über die Afrikanische Schweinepest (ASP) aufmerksam zu machen. Auch der Kreisverband Rotenburg-Verden war mit vier Mitglieder dabei und klärte auf der Raststätte Grundbergsee bei Sottrum auf.

Die Lkw-Parkplätze sind praktisch kaum besetzt. Wolfgang Behling vom Landvolk ist die Verwunderung anzumerken. Vor einer Stunde noch, sagt er, sei noch richtig was los gewesen. Da ist er aber nur kurz vorbei gefahren. Jetzt, am späten Vormittag, machen nur noch wenige Fahrer von Sattelschleppern Rast an der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Die meisten allerdings rauschen vorbei. Behling ist zusammen mit Rudolf Lüdemann für die Trucker zuständig. Etwas weiter weg sind Matina Könekamp und Thomas Exner bei den Urlaubsreisenden unterwegs.

Der erste Blick gilt immer den Kennzeichen. Insbesondere Lkw-Fahrer aus Osteuropa wollen sie ansprechen, dort ist die ASP teilweise schon ausgebrochen. Ein Infoblatt hat das Landvolk dafür gleich in mehreren Sprachen drucken lassen – Deutsch, Russisch, Bulgarisch, Polnisch, Rumänisch, Litauisch und in weitere.

Es weißt darauf hin, dass die Fernfahrer ihr mitgebrachtes Essen nicht einfach in die Umwelt entsorgen dürfen. Essen Wildschweine dieses, könnten sie sich mit der für Schweine tödlichen, für Menschen aber ungefährlichen Krankheit infizieren. Noch gibt es keine Fälle in Deutschland, und so soll es bleiben. Und gerade die Autobahnraststätten und -parkplätze, wo Urlauber und Lkw-Fahrer Pause machen, um sich zu stärken, sind Quellen der Verbreitung, heißt es vom niedersächsischen Landvolk.

Ein Becher Joghurt oder Quark dient als Eisbrecher. Wie sie sich denn mit den Ausländern verständigen wollen? „Gute Frage“, sagt Behling und lacht kurz auf. „Wir werden uns mal rantasten.“ Die ersten, die er und Lüdemann ansprechen, ist ein niederländisches Paar auf dem Weg Richtung Lübeck. Camping-Urlaub wollen sie dort machen, von der ASP haben sie aber noch nie etwas gehört. Das Gespräch verläuft auf Deutsch, auch den Zettel nehmen sie gerne mit. Das Thema interessiert sie.

Aber auf der Raststätte Grundbergsee freut sich nicht jeder darüber, angesprochen zu werden. Manche sagen nur kurz angebunden „Thank you“, andere versuchen, die beiden Landvolk-Mitglieder in ihren Warnwesten schnell abzuwimmeln. „Darf ich Sie kurz ansprechen?“, fragt Behling immer wieder. Lüdemann steht mit dem Korb voll Joghurt daneben. Einige hundert Meter haben sie einen ganzen Kofferraum damit voll.

Tatsächlich können die meisten der osteuropäischen Fahrer etwas Deutsch. Zumindest reicht es aus, um ihnen das Merkblatt anzubieten. „Wir Landwirte machen uns Sorgen“, sagt Behling zu ihnen. „Deswegen wollen wir informieren und sensibilisieren.“ Speisereste immer in den Abfallkorb werfen. In der Regel nickt der Angesprochene lächelnd. Lüdemann und Behling fragen, wo sie herkommen. Polen, Lettland, Ukraine. Schnell suchen sie das Merkblatt in der entsprechenden Sprache heraus und geben es ihnen.

Übertragen wird die ASP entweder durch direkten Kontakt von Tier zu Tier oder indirekt durch Kontakt zu virusbehafteten Personen, Kleidung, Futtermitteln, Schlacht- oder Speiseabfällen, Gülle, Mist oder Fahrzeugen, etwa Viehtransporter. Die mitgebrachte Salami aus Ungarn kann zum Beispiel das Virus enthalten. „Das Einschleppen des Virus nach Niedersachsen hätte fatale Folgen für die hiesige Landwirtschaft“, so das Landvolk.

Für viele aber scheint die Problematik aber noch weit weg zu sein. Das Interesse an der ASP ist laut Behling oft nicht da. Vielleicht muss tatsächlich erstmal hier etwas passieren, überlegt er, „doch dann ist das Kind in den Brunnen gefallen“. Er und Lüdemann gehen langsam wieder zum Auto, neuen Quark holen. „Die Aufklärung ist mühsam.“