Auf dem Weg

Gemeinde setzt Verkehrsberuhigungen um

+ Kaputte Baumkronen oder zerfahrene Grünstreifen – die Anwohner am Neuenlander Weg haben sich noch im Frühjahr und Sommer immer wieder über solche Bilder ärgern müssen. Die Situation hat sich entspannt. Archivfoto: Witte

Sottrum - Von Farina Witte. Lastwagen, die sich verfahren, und Abkürzungen durch Wohnstraßen nehmen, um in das Sottrumer Gewerbegebiet an der A1 zu gelangen – das waren Bilder, über die die Anwohner besonders an der Alten Dorfstraße, der Feldstraße sowie auch am Neuenlander Weg in Stuckenborstel lange zu beklagen hatten. Aber die Situation scheint sich in einigen Punkten entspannt zu haben.