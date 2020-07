„Auf Sicht“ der neue Hauptsitz

Sottrum/Bremen – „Wie Sie sehen, ist hier alles voll.“ Sönke Hinrichs deutet einen Gang in seinem Lagerhaus herunter. Mehrere Dutzend Meter ist dieser tief, bis unter die Decke stapeln sich Kartons mit Kugelschreibern, Regenschirmen, Kappen und allem Möglichen anderen. Hinrichs ist Mitgründer und Geschäftsführer von Inspirion, jenem Unternehmen, das gerade an der Autobahn 1 bei Sottrum eine neue Logistikhalle errichtet. Aus vielerlei Gründen, wie er andeutet. Nicht nur, weil der Platz für die mehreren Millionen Einzelteile am alten Standort am Bremer Kreuz langsam zur Neige geht, sondern auch, weil Hinrichs auf das veränderte Geschäft reagieren möchte und muss.

Inspirion handelt mit Werbemitteln, doch eigentlich ist es ein. „ganz normales Importgeschäft“, so Hinrichs. Das Unternehmen verschifft in der Regel von China aus mehr als 2 500 verschiedene Produkte nach Europa, um sie hier für seine Kunden mit Werbeschriftzügen zu versehen – in großen Serien als klassische Werbegeschenke, aber auch in kleineren Auflagen – etwa Weihnachtsgeschenke an Kunden mit Logo der Firmen.

Die Chance, dass jemand mal einen von Inspirion importierten und verarbeiteten Artikel in der Hand gehalten hat, ist recht groß. Vielleicht war es der Regenschirm einer Hotelkette, der Flaschenöffner eines Geschäftspartners oder der Koffer, den man in einem Supermarkt gekauft oder durch Treuepunkte bekommen hat. Es könnte im Prinzip alles sein, das ein Firmenlogo trägt. „Nicht nur Werbung“, erklärt Hinrichs.

Diese sogenannte Veredelung lässt Inspirion in Polen und Ungarn machen, doch mit dem Umzug nach Sottrum zukünftig auch wieder in Deutschland. Moderne Digitaltechnik mache es möglich, auch hier wieder kostengünstig beispielsweise Kugelschreiber zu gravieren, Jacken zu besticken oder Frisbeescheiben zu bedrucken. Hinzu kommt: Inspirion spart mit der Veredelung in Deutschland viel Zeit, die das Unternehmen nicht mehr hat. „Das Geschäft wird immer schnelllebiger“, erklärt Sönke Hinrichs. Die Aufträge seiner Kunden – vom Autobauer über den Fußballverein bis zur Einzelhandelskette – kommen mittlerweile kurzfristiger. Die Produkte dann noch nach Osteuropa zu fahren, dort zu veredeln und zurück nach Deutschland zu bringen: ein zu großer Zeitfaktor.

Rund 80 Mitarbeiter in Bremen und bald zunächst etwa 20 in Sottrum gehören Inspirion an, rund 250 sind es weltweit. Es ist ein reines „B2B“-Geschäft, das Unternehmen fungiert als Großhändler und hat also ausschließlich Firmenkunden, die die Artikel dann an den Endkunden weitergeben. Otto Normalverbraucher kann also nicht bei Inspirion shoppen gehen.

20 000 Quadratmeter Lagerfläche soll der Standort Sottrum nach Fertigstellung einmal haben. Einen Teil davon will Hinrichs aber nicht selbst nutzen, sondern vermieten. Hinzu kommen Büros und eben die Veredelung. Dabei soll es nicht bleiben. „Auf Sicht“ soll auch die Hauptverwaltung mit den 80 Mitarbeitern auf das zehn Hektar große Grundstück ziehen. Wann das geschieht, kann Hinrichs noch nicht sagen. Mittlerweile steht der Rohbau der Lagerhalle, doch mit dem Innenausbau rechnet Hinrichs erst im kommenden Jahr mit der endgültigen Fertigstellung des Logistikzentrums: Regalpläne müssen erstellt, die IT eingerichtet und die Prozesse optimiert werden. „Wir sind im Zeitplan.“