Auf die Optik kommt es an: Hellwegerin entwirft formschöne Gewichte für Regentonnen

Von: Lars Warnecke

Silvia Westphal präsentiert einen ihrer Prototypen: Das Motiv ist auf einer Betonplatte platziert, die wiederum mit dem Deckel der Regentonne fest verbunden ist. © Warnecke

Silvia Westphal kennt das Problem: Bei starkem Wind können Regentonnendeckel auch schon mal abheben. Für Tiere können die offenen Behälter so zur tödlichen Falle werden. Die Hellwegerin will mit Gewichten der etwas anderen Art Abhilfe schaffen.

Hellwege – Not, das weiß man, macht erfinderisch. Und auch Silvia Westphal ist in dieser Hinsicht kreativ geworden. Nicht, weil sie selbst in Not wäre, das nicht. Worum es der Hellwegerin geht: um das Tierwohl. Darum schmücken auch ganz illustre Figuren ihren großen Garten – genauer: die dort versammelten Regentonnen. Gleich neben der Haustür grüßt etwa ein Oktopus vom Plastikdeckel, dazu gesellen sich andernorts ein Vogel nebst Schnecke in trautem Beisammensein. Und wer das Grundstück der 52-Jährigen mit seinen verschlungenen Pfaden betritt, wird irgendwann auch darauf stoßen: auf einen formschönen Fischteich. „Das sind alles meine Prototypen“, sagt Westphal.

Prototypen – wovon eigentlich? Die Hellwegerin, die in ihrer Werkstatt Skulpturen aus Betonmörtel und Styropor herstellt, sich damit vor ein paar Jahren sogar selbstständig gemacht hat, hat als Eyecatcher ein Gewicht für Regentonnen-Deckel entworfen. Das sieht in der Tat nicht nur chic aus, sondern habe natürlich auch einen Nutzen, berichtet die Künstlerin. Sei so doch sichergestellt, dass sich keine Tiere, etwa durstige Vögel, Eichhörnchen oder Fledermäuse, in die Behälter verirren und gegebenenfalls darin qualvoll ersaufen. „Ich habe sogar schon von einer jungen Katze gehört, für die ein offenes Regenfass zur Todesfalle geworden ist“, sagt die Hellwegerin, der dieses konkrete Schicksal sehr nahe gegangen sei.

Klar ist, das werden Gartenbesitzer sicher bestätigen können: Bei starkem Wind läuft so ein Deckel auch schon mal leicht Gefahr, abzuheben und davonzufliegen. Um das zu verhindern, schwören viele zur Beschwerung auf einen einfachen Stein. Der, weiß Westphal, würde allerdings oft Dellen im Material hinterlassen, auf Dauer bliebe den Deckeln so keine lange Haltbarkeit vergönnt. „Es ist schon ärgerlich, wenn die kaputtgehen.“

Auch Murmeln werden in den Objekten verarbeitet. © Warnecke, Lars

Was ihre „Erfindung“ besser machen will: Die aus Beton geformten Motive, die die 52-Jährige schlussendlich noch mit Lasuren aus Acrylfarbe verziert, sind mit einer Grundplatte verbunden, welche die Last auf dem Deckel besser verteilen soll. „Ich habe mir überlegt, dass dafür drei Kilo ausreichen sollten.“ Dabei ruht das Gewicht nicht nur lose auf der Tonne, sondern ist fest mit dem Deckel über einen verzinkten Gewindestift verbunden. „So bleibt das Ganze auch dort, wo es hingehört, und kann nicht verrutschen.“ Nutzer müssten halt nur noch ein kleines Loch in den Deckel bohren.

Zum Patent anmelden will die Hellwegerin, die früher im Heizungs-, Lüftungs- und Klimabaubereich als Projektleiterin auf Großbaustellen wie Flughäfen und Krankenhäusern tätig war, ihr Deckelgewicht nicht. Denn: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon vor mir jemand eine solche Idee hatte.“ Trotzdem, das habe ihre Recherche im Internet gezeigt, würde wohl bisher noch niemand eine Kombination, die mit ihrer vergleichbar sei, zum Verkauf anbieten. „Vielleicht macht das doch schon jemand, nennt es aber anders – das kann ich natürlich nicht sagen.“

Die Hellwegerin in ihrer Werkstatt. Auf dieser Platte lässt sie ihre Kunstwerke „für die Tonne“ entstehen. © Warnecke, Lars

Wer sich selbst ein Bild von den Deckelgewichten machen möchte, eventuell sogar damit liebäugelt, sich ein individuelles Exponat von Westphal anfertigen zu lassen („Die Motive sind frei wählbar“), darf sich gerne mit ihr in Verbindung setzen. Zu erreichen ist sie per E-Mail an info@betonbildbau.de, weitere Infos über ihre Arbeit finden sich ferner auf ihrer Website www.betonbildbau.de.

Demnächst wolle sie ihre Produkte, für die sie in der kleinsten Ausführung zwischen 35 und 40 Euro verlangt, in der größten 200 Euro, auch auf einem Kunsthandwerkermarkt in Bremen präsentieren. Eine mögliche Zielgruppe hat sie dabei schon fest im Blick: „Es gibt dort ja viele Besitzer von Schrebergärten, die nicht rund um die Uhr vor Ort sind – da kann schon mehr passieren, sollte der Deckel mal wegfliegen“, spielt sie auf das Gefahrenpotenzial an.