Atommüll-Endlager: Sprecher geht vom Ausschluss des Taakener Salzstocks aus

Es ist ruhig geworden um die Suche nach einem Atommüll-Endlager. Sie wird wohl länger andauern. Ein sogenanntes Teilgebiet erstreckt sich von Taaken nach Ostervesede, die gegnerische Bürgerinitiative geht aber von einem Ausschluss aus. Man tritt kürzer.

Taaken – Ein Atommüllendlager im Landkreis Rotenburg? Diese Option liegt nach wie vor auf dem Tisch, was manchen Bürger schlecht schlafen lässt. Aber seit Längerem hat sich nichts bei der Entscheidung eines geeigneten Platzes für ein Atommüllendlager getan. Ein Grund, warum auch die Bürgerinitiative (BI) „Kein Endlager im Landkreis ROW“ in Zukunft etwas kürzertreten möchte. Dennoch bleibt die Region Taaken, Scheeßel, Ostervesede nach wie vor einer der 90 möglichen Standorte.

Bewegung in die Sache soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 kommen, wenn es weitere Informationen bezüglich der Standortsuche von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gibt. BI- Sprecher Rolf Wedemeyer kündigt daher an, „am Ball zu bleiben“, indem man an Veranstaltungen teilnimmt und mit den Informationen arbeitet, die man bekommt. Aktionen wie die „Anti-Atommüll-Radtour“ 2021 werden aber erstmal nicht wieder stattfinden, „da die Dringlichkeit auch nicht wirklich besteht“, so Wedemeyer. Aufgrund dessen, dass die Region ein sogenanntes Salzstockgebiet ist, kommt sie für die Lagerung der radioaktiven Stoffe infrage. Aber das trifft nicht nur auf dieses Gebiet zu: Etwa 80 Prozent der gesamten Fläche Niedersachsens werden als geeignet betitelt.

Es könnte bis 2068 dauern

Die BGE hat jedoch das Ziel, bis 2031 einen geeigneten Platz für ein Endlager zu finden, für hinfällig erklärt. Es sei nicht sichergestellt, bis zu dem Zeitpunkt einen Standort zu finden. Jetzt könnte es bis 2046 oder gar 2068 dauern, bis man eine Lösung dafür findet. „Aktuell befinden wir uns weiterhin in Phase eins von drei der Suche“, erklärt Wedemeyer. In Phase zwei sind sechs bis zehn Gebiete in einer engere Auswahl, in der diese gründlich oberirdisch überprüft werden.

Während Phase drei wird eine Entscheidung zwischen zwei übrigen Regionen durch eine unterirdische Überprüfung gefällt. Falls das Gebiet im Landkreis Rotenburg dann in Phase zwei gelangen sollte, wird wohl auch wieder Bewegung in die Bürgerinitiative kommen.

Gutachten aus Hannover

Ob das der Fall sein wird, ist aber fraglich. Denn: Ein Gutachten der Leibniz Universität in Hannover hat mehrere Gebiete etwas genauer unter die Lupe genommen – darunter auch den Salzstock von Taaken bis Ostervesede. Das Gutachten schätzt diesen als instabil und damit als ungeeignet ein. Außerdem ist es wasserlöslich, und die Oberkante des Salzstocks beginnt etwa 240 Meter unter der Oberfläche. Vorgeschrieben sind dafür jedoch mindestens 300 Meter. Besser seien dagegen Untergründe wie Granit oder Opalinus-Tonschichten – so wie bei Endlagern in Schweden, Frankreich oder Finnland.

Wedemeyer geht daher davon aus, dass die Region Taaken bei der weiteren Suche ausgeschlossen wird: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Taaken, Scheeßel und Ostervesede nicht in die engere Auswahl kommen und wir nach Phase eins raus sind.“ Von Lukas Bahrenburg