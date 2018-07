Marianne Kaiser aus Hellwege stellt Fruchtsoßen selbst her

Hellwege - Von Farina Witte. Mit dem Apfelchutney hat vor einem Jahr alles angefangen. Im Juni 2017 ist die fruchtige Kreation von Marianne Kaiser aus Hellwege als „Kulinarischer Botschafter Niedersachsens“ ausgezeichnet worden. Seitdem hat Kaiser ihr Repertoire erweitert und möchte ihre Produkte demnächst auch auf regionalen Märkten anbieten.

Bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr in Hannover hatte sie die Möglichkeit, ihr Apfelchutney vorzustellen. Die Nachfrage stieg, und das war für die Hellwegerin ein Ansporn, weitere Saucen und Chutneys zu kreieren. Birnen-, Birnen-Quitten-, sowie ein Erdbeerchutney sind hinzugekommen. Das Birnenchutney passe gut zu gebratenem Fisch. „Chutney passt aber eigentlich zu fast allem. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren.“ Dazu hat Marianne Kaiser in der Küche des eigenen Gasthauses ausreichend Möglichkeiten. Auf die Speisekarte setzen sie und ihr Mann daher oft Gerichte, zu denen sie die Chutneys reichen.

+ Vor einem Jahr wurde das Apfelchutney prämiert, seitdem hat die Hellwegerin weitere Chutneys und Fruchtsoßen kreiert. © Witte

Ideen für neue Kreationen kommen der Köchin vor allem bei alltäglichen Aufgaben. „Beim Staubsaugen oder Geschirrspülen habe ich die besten Einfälle“, sagt sie. Nicht nur die Chutneyrezepte sind so entstanden, sondern mittlerweile auch süße Fruchtsoßen. Dazu gehören Blaubeer-Banane und Erdbeer-Minze. „Demnächst vielleicht noch etwas mit Kirschen, aber da überlege ich derzeit noch, was ich dazu kombinieren kann“, erklärt sie. Schon früher, sagt sie, hat sie Marmeladen gemacht und dabei ungewöhnliche Kombinationen ausprobiert.

Backen und kochen zur Entspannung

Dass sie mittlerweile bereits eine kleine Palette an verschiedenen Produkten selbst herstellt, hatte die Hellwegerin so nicht von Beginn an geplant. Denn das preisgekrönte Chutney ist damals entstanden, als Kaiser ein Überangebot eigener Äpfel hatte, und nicht immer nur Kuchen backen wollte. Neue Rezepte zu entwickeln und auszuprobieren macht ihr Spaß – und der soll weiterhin im Vordergrund stehen. Kaiser: „Ich mache es in erster Linie für mich selbst. Backen und kochen ist für mich etwas, bei dem ich herunterkommen kann.“ Trotzdem möchte sie ihre Soßen und Chutneys einem etwas breiterem Publikum anbieten, als nur den Besuchern des Gasthauses. In Zukunft plant die kreative Hellwegerin, sich bei regionalen Märkten zu bewerben. Doch dafür braucht sie zunächst einen Marktstand, den sie derzeit baut – auch das nimmt sie selbst in die Hand. „Das ist gar nicht so einfach, denn es muss so konstruiert sein, dass ich es alleine auf und abbauen kann.“ Auf einer eigenen Internetseite, die ihr Sohn ihr eingerichtet hat, schreibt Kaiser Rezeptvorschläge für ihre eingemachten Soßen und Chutneys. Aus einer kreativen Laune hat sich einiges entwickelt, und das ausgezeichnete Apfelchutney hat den Stein ins Rollen gebracht.

www.aus-kaisers-kueche.de