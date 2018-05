Ahauser Gemeinderat beschließt einstimmig Haushaltsplan

Ahausen - Von Matthias Daus. „Wir haben jetzt beinahe Mai und noch keinen beschlossenen Haushaltsplan. Deshalb sind wir im investiven Sektor immer noch nicht handlungsfähig. Ich hoffe deshalb sehr, dass wir heute diesen Plan beschließen können.“

Mit diesen Worten leitete Ahausens Gemeindebürgermeister Claus Kock (CDU) die öffentliche Ratssitzung am Montagabend ein. Seit der letzten Sitzung waren rund drei Monate vergangen und die Zahlen noch überarbeitet worden. Große Änderungen gab es letztendlich nicht, und so fiel das Votum zum Beschluss des Haushaltsplanes einstimmig positiv aus.

Man müsse nun sehen, welche Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr umsetzbar seien, weil die Auftragsbücher vieler Firmen bereits voll seien und man daher mit manchen Baumaßnahmen nicht beginnen könne, so Kock. Das habe aber den angenehmen Nebeneffekt, dass sich das zu erwartende Defizit von rund 135.000 Euro noch positiver gestalten ließe und am Ende vielleicht sogar ein „kleines Plus“ in den Bilanzen stehe. Ein großes Plus steht dafür in der Eröffnungsbilanz zum doppischen Haushalt, denn das Vermögen der Gemeinde Ahausen, Aktiva und Passiva, beläuft sich auf rund acht Millionen Euro.

Weitere Tagesordnungspunkte des Abends waren Anträge von verschiedenen Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr auf Unterstützung für diverse Anliegen. Diese wurden in der Regel bewilligt – mit Ausnahme des Antrages des TC Aue auf einen Reparatur- und Bauzuschuss. Diesem Wunsch wurde nicht entsprochen, mit dem Hinweis darauf, dass der Tennisclub turnusmäßig in jedem Jahr eine Unterstützung von 2 000 Euro erhalte und seinen aktuellen Bedarf daraus gestalten solle. Es entspräche sonst nicht dem Gleichheitsprinzip den anderen Vereinen gegenüber, bemerkte Ratsmitglied Jörg Küsel (CDU).

Christiane Looks fordert mehr Blühstreifen

Ein größerer Diskussionsbedarf ergab sich in der Bürgerfragestunde, bei der es sich ausschließlich um Fragen des Naturschutzes und das Miteinander von Ökologie und Landwirtschaft drehte. Unter den Anwesenden war auch die Naturschutzbeauftragte des Landkreises Christiane Looks, die unter anderem für das Anlegen von Blühstreifen seitens der Gemeinde und auch der Landwirte plädierte.

„Da passiert in Ahausen noch nicht genug“, sagte sie und wies auf Fördermittel im Landkreis hin, die genutzt werden könnten. Küsel wollte das allerdings nicht ganz unkommentiert im Raum stehen lassen: „Ich bin selbst Landwirt und ich habe in Zusammenarbeit mit der hiesigen Jägerschaft einige Blühflächen angelegt, und ich weiß, dass auch andere Landwirte dergleichen machen.“

Es werde nur häufig nicht wahrgenommen, weil diese Flächen nicht einfach zu erreichen wären, betonte er. „Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie diese Aktionen publik machen“, sagte Christiane Looks. Ein Beleg dafür, dass die Fronten hier nicht so verhärtet sind, wie es vielleicht zunächst den Anschein machte.