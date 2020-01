Angeklagter gesteht Überfall

Auf dem kurzen Weg vom Edeka-Supermarkt zur benachbarten Volksbank wurden der Filialleiter und die Mitarbeiterin am 29. August 2018 überfallen. Foto: Röhrs

Vor dem Landgericht Verden hat der Prozess gegen drei Männer begonnen. Sie sind angeklagt, weil sie im August 2018 den Leiter des Sottrumer Edeka-Marktes und eine Mitarbeiterin vor der Volksbank überfallen haben sollen. Zum Prozessauftakt hat einer der mutmaßlichen Täter ein Geständnis wiederholt.

Von Wiebke Bruns

Verden/Sottrum – Seit Mittwoch müssen sich die drei Angeklagten aus Ottersberg, Sottrum und Rotenburg für den Überfall auf den Leiter und eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes in Sottrum vor dem Landgericht Verden verantworten. Am 29. August 2018 hatten zwei Täter den Opfern an der Volksbank Sottrum aufgelauert und die Tageseinnahmen in Höhe von rund 16 200 Euro geraubt. Die Staatsanwaltschaft Verden hat Anklage wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Morgens gegen 7.45 Uhr hatten der heute 42 Jahre alte Marktleiter und seine Mitarbeiterin die Tageseinnahmen zur nahe gelegenen Volksbank bringen wollen. Dort sollen der 27 Jahre alte Rotenburger und der gleichaltrige Ottersberger auf sie zugestürmt sein. Der 28 Jahre alte Sottrumer soll nach Darstellung der Staatsanwaltschaft abfahrbereit am Auto gewartet haben. Laut Anklageschrift soll zunächst Reizgas eingesetzt worden sein. Dann sei der Marktleiter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Als er bereits am Boden lag, sei weiter auf ihn eingeschlagen und ihm ins Gesicht getreten worden. Der Rotenburger habe ein Handy in der Hand der Mitarbeiterin bemerkt und ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht, abschließend sei dem Marktleiter die Geldtasche entrissen worden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Während der anschließenden Öffentlichkeitsfahndung wurden Bildern einer Überwachungskamera veröffentlicht, brachte die Polizei aber nicht weiter. Auch Spürhunde wurden zwei Wochen später eingesetzt. Hintergrund: Direkt nach der Tat wurde die Polizei in Stuckenborstel auf einen silberfarbenen Ford Focus aufmerksam. Zeugen wollen ihn zur Tatzeit in Sottrum gesehen haben, teilte die Polizei damals mit. Die Beamten stellten den Wagen als mögliches Tatfahrzeug sicher und suchten darin intensiv nach Spuren. Ob das Auto mit den Angeklagten in Verbindung gebracht werden kann, wurde beim Prozessauftakt nicht thematisiert.

Auf die Spur der mutmaßlichen Täter kamen die Beamten auf anderem Wege. Eine Polizeibeamtin berichtete gestern als Zeugin, dass sie am 9. Januar 2019 um 4.15 Uhr einen Anruf von Kollegen erhalten habe. Der heute 27 Jahre alte Angeklagte aus Rotenburg habe sich über Notruf gemeldet, „um ein Geständnis abzulegen“, so die Zeugin. Dies wiederholte er zum Prozessauftakt.

Über seinen Verteidiger Michael Helwig ließ er erklären, dass er der Täter mit der hellen Kleidung gewesen sei. Das Sprühen und die Schläge ins Gesicht des Marktleiters räumte er ein, doch als der Mann am Boden lag, habe er nicht mehr zugeschlagen. Das sei der Mittäter gewesen.

Inhaltlich stimmte die Aussage im Wesentlichen mit seinem Geständnis bei der Polizei überein. Dort hatte er ausgesagt, dass man die Tasche genommen habe.

Am Mittwoch wurde behauptet, dass der Marktleiter ihnen die Geldtasche gegeben habe. Ein Detail, das rechtlich von Bedeutung ist.

Zum Motiv und dem Verbleib der am Tattag getragenen Kleidung schweigt der 27-Jährige. „Weil sich die Polizei sonst zusammenreimen könne, wer meine Mittäter waren“, soll er gegenüber der Beamtin erklärt haben. Das Geständnis habe er damit begründet, „dass er klar Schiff machen wolle“ und die Tat „bereue“. Er wolle „gerne in den Knast“. Die anderen beiden Angeklagten schweigen weiterhin. Der geständige Rotenburger nutzte am Mittwoch die Chance, sich bei den Opfern nach deren Zeugenaussagen zu entschuldigen.

Der Prozess soll am Montag, 27. Januar, um 9 Uhr fortgesetzt werden. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage bis zum 19. Februar eingeplant.