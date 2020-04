Angebot zur Prüfung

Reeßum - Von Matthias Daus. Die jüngste Sitzung des Reeßumer Gemeinderats war notwendig, um anstehende Projekte auf den Weg zu bringen – und trotz der Corona-Pandemie waren die Mitglieder beinahe vollständig anwesend. „Wat mutt, dat mutt“, sagt man im Plattdeutschen, und für Ortsbürgermeister Marco Körner war es wichtig, auch in Zeiten der Corona-Krise zu agieren. „Wir müssen Aufträge vergeben und haben verpflichtende Bindungen den ausführenden Firmen gegenüber. Es müssen also Entscheidungen gefällt werden“, erklärte er einleitend.

Wie auch andernorts wurden zuvor Maßnahmen getroffen, die großzügige Abstände zwischen den Anwesenden ermöglichten und auch Desinfektionsmittel war vorhanden. Allerdings war im Gegensatz zu anderen Gemeinden die Einigkeit über die Durchführung dieser Sitzung unter den Mitgliedern im Reeßumer Rat augenscheinlich groß, denn bis auf Sabrina Wahlers, die entschuldigt fehlte, waren alle anwesend. Lediglich das Ansinnen von Körner, die Sitzung nicht-öffentlich abzuhalten, ließ sich nicht umsetzen. „Eine Ratssitzung muss immer öffentlich sein, um eine gewisse Transparenz zu garantieren“, erläuterte der Bürgermeister.

Zu den wichtigen Punkten des Abends gehörte die Vergabe des Auftrags für den Neubau eines Radwegs von Schleeßel nach Platenhof. Von der dazugehörigen Ausschreibung lagen der Gemeinde vier Angebote vor. Wobei das günstigste Angebot mit rund 131 000 Euro weit unter dem zweitgünstigsten Gebot von 173 500 Euro liegt. Diese auffallend große Spanne habe zur Folge, dass der günstigste Anbieter dem Rechnungsprüfungsamt eine Erklärung der Auskömmlichkeit der Preisgestaltung abgeben muss. Er sei verpflichtet, zu belegen, dass die Arbeiten zu diesem Preis wirklich ausgeführt werden können. Sollte das Prüfungsamt dem Ganzen seine Zustimmung verweigern, geht der Auftrag automatisch an den zweiten Anbieter, der aber immer noch in etwa im Rahmen der ursprünglichen Kostenschätzung liege. Der Baubeginn liege nach Angaben von Körner relativ kurzfristig nach Abwicklung der behördlichen Maßnahmen.

Für die Vergabe der Planungsleistungen für das Neubaugebiet „Maschland II“ gab es Angebote, die von rund 10 000 bis zu etwa 25 000 Euro reichten. Die Zahlen sprachen auch hier eindeutig für sich und wie Ratsmitglied Jürgen Worthmann anmerkte, habe das dazugehörige Planungsbüro einen guten Ruf und schon in der erweiterten Umgebung einige größere Projekte dieser Art durchgeführt. Tenor unter den Ratsmitgliedern war, dass man nicht länger warten solle und somit wurde die Vergabe zu etwa 10 000 Euro dingfest gemacht.

Für die Jahre 2021 und 2022 schreibt der Landkreis Rotenburg die Stromversorgung der öffentlichen Einrichtungen aus. Die Gemeinden können an diesem Verfahren teilnehmen, sofern sie es wollen. Reeßum hat sich dafür entschieden und bevorzugt Ökostrom. „Das ist nur eine erste Richtungsangabe. Entscheiden müssen wir uns erst, wenn die ganze Sache konkret mit Preisen versehen ist“, erklärte Körner. Julian Loh erweiterte die Beschlussvorlage insofern, dass der Bürgermeister in dem späteren Stadium den Kooperationsvertrag unterzeichnen kann.

Der SV Taaken pflegt den Rasen des Fußballplatzes in Eigenregie. Nun war der dazugehörige Rasenmäher kaputt, weshalb der Sportverein sich um einen Ersatz kümmerte und die Übernahme der Kosten von 2 000 Euro bei der Gemeinde beantragte. Große Einigkeit herrschte darüber, dass diese Summe übernommen werden sollte. Ratsmitglied Marco Bruns fand es vorbildlich, wie der Verein die Pflege umsetze. Lediglich Jürgen Worthmann hatte Einwände, was die Reihenfolge anging: „Normalerweise wird erst ein Antrag gestellt und dann gehandelt.“ Körner verwies darauf, dass der Schaden spontan entstanden sei und er in seinem Verfügungsrahmen ebenso spontan und unbürokratisch entschieden habe.

Die normale Reihenfolge wurde bei weiteren Anträgen der Sportler aber eingehalten. Dabei drehte es sich um die Sporthalle und die dazugehörigen Räume. Die Beleuchtung in der Halle muss erneuert werden, die technische Ausstattung im Aufenthaltsraum erweitert und die Decke in der Küche neu tapeziert und gestrichen. Ein Dreifachbeschluss also, der wie folgt umgesetzt werden soll: Die Kosten für die Beleuchtung und die technische Ausrüstung sollen ermittelt werden und der Bürgermeister soll die anstehenden Maßnahmen dann auf den Weg bringen. Die Decke in der Küche soll gedämmt werden, um ein erneutes Lösen der Tapeten zu vermeiden und der Sportverein wird das Tapezieren in Eigenregie übernehmen.