Anbau wird größer

Neuer Kita-Entwurf findet Zustimmung, Architekten müssen aber nachbessern

+ Bekommt einen großen Anbau: Der Kindergarten in Hassendorf. Foto: Röhrs

Hassendorf - Von Matthias Röhrs. Die Marschrichtung hat Philipp Willenbrock (CDU) gleich zu Beginn vorgegeben. Möglichst noch in diesem Jahr, so der Vorsitzende des Hassendorfer Jugendausschusses, sollen die Bauarbeiten für die Kindergarten-Erweiterung beginnen. Dem Ausschuss haben die Rotenburger Architekten Julia Malessa und Martin Menzel am Mittwochabend einen neuen Entwurf des Anbaus vorgestellt.