Anbau für den „Schmetterling“

Der Kindergarten Pusteblume in Sottrum. Foto: Röhrs

Sottrum – Gerade erst hat der Kindergarten Pusteblume im Sottrumer Süden durch die neue Krippe am Dannert Entlastung erfahren, nun muss dort selbst angebaut werden. Allerdings bedürfen nicht die Kinder mehr Platz, sondern dieses Mal die Erwachsenen – die Erzieherinnen. Mittlerweile sind die Pläne für die Erweiterung des aus der Vogelperspektive wie ein Schmetterling anmutenden Gebäudes soweit abgeschlossen. Wenn der Sottrumer Gemeinderat am Montag, 6. Juli, zustimmt, können der Bauantrag gestellt und die Ausschreibungen durchgeführt werden. Der Ausschuss für Bau, Planung und Wirtschaft hat dem Projekt bereits einstimmig zugestimmt.

Diesem blieb auch nicht viel anderes übrig. „Ich weiß nicht, wie man es sonst machen sollte“, so Gerd Helms (SPD). Immerhin hatte bereits das Kindergartenkuratorium der Gemeinde zugestimmt. Am wenigsten geschmeckt haben dürfte den Ausschussmitgliedern der Preis von rund 450 000 Euro. Sottrum muss sparen, Einsparpotenziale, wie sie aktuell überall gesucht werden, boten sich hier nicht an.

„Es gibt einen zeitlichen Druck, unter den die Verwaltung die Architekten setzt“, kündigte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg an. Grund für den notwendigen Anbau sind die erweiterten Betreuungszeiten, die die Gemeinde nicht nur im Kindergarten Pusteblume eingeführt hat. Das Personal braucht mehr Platz. So werden an der Nordseite ein großer Differenzierungsraum und ein neuer Ruheraum entstehen. Darüber hinaus soll es ganz neu einen eigenen Raum für Elterngespräche geben.

Das ist der zweite von zwei Bauabschnitten, wie Architekt Peter Röndigs während der Ausschusssitzung vergangene Woche ausführte. Im ersten sind dann doch nochmal die Kinder dran. Ebenfalls wegen der erweiterten Betreuungszeiten sind die Schlafräume nicht mehr zulässig. Sie sollen künftig über den Gruppenräumen liegen. Die Böden dafür sind bereits vorhanden und müssten nur noch ausgebaut werden.