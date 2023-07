An die Äpfel, fertig los: Obstbäume mit gelbem Band laden in Sottrum und Stuckenborstel zum Pflücken ein

Von: Lars Warnecke

Bauhofleiter Björn Becker befestigt ein gelbes Band am Stamm eines Apfelbaums. Das signalisiert, dass das Obst von jedermann geerntet werden darf. © Warnecke

Erstmals beteiligt sich die Gemeinde Sottrum an dem Projekt „Gelbes Band“. Ein gelbes Band am Baumstamm signalisiert, dass die Früchte geerntet werden dürfen.

Sottrum – Björn Becker hat in diesen Tagen einen Spezialauftrag: Mit gelben Bändern fährt der Leiter vom Sottrumer Bauhof kreuz und quer durch die Gemeinde, um diese an Bäumen zu befestigen. Nicht x-beliebige Bäume, nein, es sind ausgewählte, vorwiegend Apfel-, aber auch einige Pflaumen und Kirschbäume, die Becker markiert. Dabei ist durchaus Fingerspitzengefühl gefragt – zu fest, erklärt er, dürfe man das Stoffband um den Stamm nämlich nicht wickeln, soll doch möglichst verhindert werden, dass es nachher noch in die Rinde einwächst. „Da reicht schon ein loser Knoten.“

Was es mit der Kennzeichnung auf sich hat? Die Gemeinde Sottrum beteiligt sich zum ersten Mal an der landesweiten Aktion „Gelbes Band“: Mit diesem Band werden Bäume markiert, von denen jeder – unter Einhaltung von Baumschutzregeln – kostenlos reifes Obst für den Eigenbedarf ernten darf, ohne dass eine Rücksprache mit den Besitzern nötig ist. Gemeinsam mit dem Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (Zehn), welches die Aktion 2020 erstmalig initiiert hatte, wendet sich die Kommune damit gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.

Becker selbst ist von dem Projekt zum nachhaltigen Wirtschaften, das in der Wieste-Gemeinde in diesem Jahr erst mal ein Testlauf sein soll, begeistert: „Das ist eine tolle Idee, und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie das von der Öffentlichkeit angenommen wird.“

Auch am Uhlenkampsweg gibt`s Obst für alle. © Warnecke

Tatsächlich hängen an vielen Obstbäumen nicht selten eine ganze Menge Früchte, die nicht abgeerntet werden. Die verfaulen dann an den Ästen oder am Boden. Das muss nicht sein. Laut Becker soll die „legale“ Ernte bei rund 50 Bäumen innerhalb von Sottrum und in Stuckenborstel möglich sein – alle stehen sie auf öffentlichem Grund und Boden, befinden sich damit im Eigentum der Gemeinde. Standorte sind am Uhlenkampsweg (allein an diesem Wirtschaftsweg zählt der Bauhofleiter 30 Apfelbäume, viele von ihnen sind mal zwecks Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt worden), auf dem altehrwürdigen Apfelhof am Sottrumer Rathaus, am Wieste-Wanderweg, hier die Brücke über die Wieste Upp’n Hoff, sowie auf den Spielplätzen Roggenkamp und Verdeler Wiesen. Darüber hinaus gibt es gelbe Bänder in Stuckenborstel am Himpberg hinter der ersten Verschwenkung. Das Pflücken, betont Björn Becker, erfolge allerorts auf eigene Gefahr. Und natürlich seien einige Regeln einzuhalten. Ernter dürften demnach nicht auf die Bäume klettern und keine Äste abbrechen. Zudem sollten nur so viele Früchte geerntet werden, wie man für den Eigenbedarf verwenden kann.

Bis Ende der Woche ist er noch dabei, sämtliche ausgewählten Obstbäume zu kennzeichnen – einen nach dem anderen, aber wie gesagt: Immer schön vorsichtig. Dafür stehen ihm zwei Rollen mit dem leuchtend-gelben Band zur Verfügung – auf eine Kunststoffausführung wird der Umwelt zuliebe bewusst verzichtet.

Becker weiß: „Vielen war bisher noch gar nicht bekannt, wo die Bäume überhaupt alle stehen.“ Das sei immer ein bisschen Insider-Wissen gewesen: Wer mehr spazieren geht, habe in der Regel mehr gewusst und sich auch schon mal an den Früchten bedient. Mit den Markierungen sei das „große“ Geheimnis jedenfalls jetzt vollends gelüftet. Markierungen, die im Herbst im Rahmen der alljährlichen Baumkontrolle durch den Bauhof übrigens wieder entfernt werden sollen. Bis dahin heißt es aber: An die Äpfel, Pflaumen und Kirschen, fertig – und los!