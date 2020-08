Ameisen statt Borkenkäfer

In Stuckenborstel kehrt ein Wald zur Natur zurück

+ © Woelki Die Zäune sind abgebaut. Siegfried Gässler vor dem Waldstück, der der Natur wieder zurückgeben wurde. © Woelki

von Tobias Woelki schließen

Stuckenborstel – Die Natur hat sich erholen können, und das dank Aufforstungsmaßnahmen, dem Faktor Zeit und weil alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben. Siegfried Gässler gehören Waldflächen am westlichen Ortsrand von Stuckenborstel. Vor mehr als zehn Jahren hatten der Borkenkäfer und Windhosen den Nadelholzbestand zum großen Teil zerstört. Doch das wollte man in Stuckenborstel nicht lange hinnehmen.