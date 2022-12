In Sottrum und Rotenburg: Große Lichterfahrt am Sonntag

Von: Matthias Röhrs

Die Lichterfahrt sorgt 2021 für volle Straßenränder in Sottrum. © Holsten-Körner

Bis zu 100 beleuchtete Trecker sind dabei. Mit Vorfreude blicken die Organisatoren der Lichterfahrt am Sonntag in Sottrum und Rotenburg entgegen. Es soll sich für Zuschauer wie Landwirte lohnen, die Vorbereitung war überraschend bürokratisch.

Sottrum/Rotenburg – Sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Bevölkerung: Landwirte, die im Konvoi durch die Region fahren, ihre Trecker sind mit aufwendigen Lichtern weihnachtlich geschmückt. Auch in Rotenburg und Sottrum ist für kommenden Sonntag eine große Ausfahrt dieser Art – gar eine Parade – geplant. Bereits im vergangenen Jahr konnten die Organisatoren einen großen Erfolg mit dieser Lichterfahrt verbuchen. Sie hoffen auf Wiederholung und dass sie das in Zukunft jedes Jahr machen können, eine neue Tradition begründen.

Große Lichterfahrten in Bremen und umzu haben dieses Jahr in der Region den Anfang gemacht und bereits dort Tausende Menschen an den Straßenrändern begeistert. Am 18. Dezember sind nun Rotenburg und Sottrum dran. Wer der Gruppe der Organisatoren zuhört, merkt schnell, dass die Lichterfahrt 2021 auch für die beteiligten Landwirte ein großes Vergnügen war. „Die Leute haben das gefeiert in Sottrum“, erinnert sich etwa Florian Laue. Für die kommende Auflage hätten sogar Gruppen bereits verabredet, sich gemeinsam das Spektakel vom Straßenrand aus anzusehen. „Ein Volksauflauf“, sagt Laue begeistert. „Das gibt uns die Motivation, das nochmal zu machen, weil es einfach gut angekommen ist.“

In Sottrum starten sie gegen 16.30 Uhr im Gewerbegebiet an der A1. Es geht über die Feldstraße, Alte Dorfstraße, An der Wieste, Am Meyerhofe, Große Straße, Lindenstraße, An der Bahn, Bahnhofstraße zum Hassendorfer Kirchweg. Gegen 19 Uhr möchte man in Rotenburg auf die Strecke gehen. Los geht es dort am Luhner Weg und danach weiter über Bremer Straße, Bahnhofstraße, Mühlenstraße, Am Pferdemarkt, Goethestraße, Am Kirchhof, Bergstraße, Am Neuen Markt, Glockengießerstraße und Harburger Straße bis zum Wümmepark. Dort wird gewendet und über Harburger Straße, Aalter Allee sowie Aral-Kreisel geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Landwirte hoffen, dass die Vorgärten entlang der Strecken ebenfalls mit Lichtern geschmückt sind, haben vor allem aber eine weitere Bitte: Insbesondere Kinder sollten reflektierende Kleidung tragen, damit die Fahrer sie gut erkennen können.

Für die Gruppe ist etwas im Entstehen, das man gerne als feste Tradition im ganzen Land etablieren möchte – ein Brauchtum ähnlich der Osterfeuer oder Erntefeste soll es einmal werden. Nicht zuletzt auch, um die Organisation zu vereinfachen. Die Bürokratie habe es in sich gehabt, weiß zum Beispiel Cord Meyer aus Stapel. „Die Vorbereitungen waren langwieriger als erwartet.“ Ein Merkblatt des Landkreises hatte zwischendurch für Unmut gesorgt. Teilnehmer von Lichterfahrten brauchten demnach einen speziellen Führerschein. Der neue Brauch stand damit schon auf der Kippe, fast hätte man auch in Sottrum das Handtuch geworfen.

Hoffen auf einen weiteren Erfolg mit der Lichterfahrt: Florian Laue (v.l.), Björn Becker, Cord Meyer, Michael Riedel und Carsten Eckhof. © Röhrs

Die Genehmigung habe drei Monate gedauert, öfter habe Meyer eigener Aussage nach den Antrag umschreiben müssen. Mit viel Unterstützung aus Lokalpolitik, Verwaltung und der Polizei, so die Gruppe dankbar, habe es dann aber doch geklappt. Man hofft nun auf ein Signal aus Hannover: Das Land Niedersachsen soll ihrer Meinung nach bald die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Lichterfahrt in Zukunft unkompliziert stattfinden kann.

Spendensammlung Die an der Lichterfahrt teilnehmenden Bauern sammeln auch Spenden für gemeinnützige Projekte. In diesem Jahr sind die Kinderhospize Sternenbrücke und Löwenherz die Begünstigten. Auch der Wünschewagen Bremen des Arbeiter Samariterbundes soll unterstützt werden. Spendenkonto: Harm Heimsoth; IBAN: DE 19 2915 2670 0020 5614 45; Verwendungszweck: Ein Funken Hoffnung 2022.

Die Lichterfahrt hat ihre Ursprünge nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Dort wollte man mit einem beleuchteten Trecker-Konvoi ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität senden. 5 000 Fahrzeuge waren dabei, die Idee verbreitete sich im ganzen Land. Auch in Niedersachsen ist die Rundfahrt nicht frei von gesellschaftlicher Tragweite. Man möchte für mehr Akzeptanz zwischen Landwirten und Verbrauchern werben, erläutert Carsten Eckhof.

Man sei nicht immer der Böse mit dem breiten Trecker auf der Straße. Man wolle die Trecker jetzt nutzen, um den Menschen eine Freude zu machen. „Doch es geht auch um die Gesamtsituation im Verhältnis zwischen Verbrauchern und Landwirten“ mit all ihren Kontroversen. Was eint: Man habe als Gesamtbevölkerung in den vergangenen zwei Jahren genug Probleme gehabt, ergänzt Cord Meyer und meint damit Corona, Ukraine-Krieg und die Inflation. „Dann muss man den Leuten zeigen, dass es auch schön geht – gerade zu Weihnachten.“