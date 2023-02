Absage für das alte Sporthaus: Sottrum diskutiert über umstrittene Hortlösung

Von: Nina Baucke

Derzeit sind beide Hortgruppen der Gemeinde Sottrum in der Oberschule untergebracht. © IMAGO/Sven Simon

Auf der Suche nach einem Standort für die zweite Hortgruppe deutet sich eine Lösung an: Während die Betreuung bis 16 Uhr an der Oberschule bleibt, könnten an der Grundschule am Eichkamp die Kinder bis 14 Uhr – dann allerdings ohne Mittag – betreut werden.

Sottrum – Wohin mit der zweiten Hortgruppe? Diese Frage beschäftigt aktuell die Sottrumer Verwaltung, Politik als auch die Elternschaft. Zuletzt schien das alte Sporthaus an der Alten Dorfstraße die einzig realisierbare Option zu sein, doch wie schon im vergangenen Jahr stößt der Vorschlag nach wie vor auf sehr gebremste Euphorie. Die Lösung, die der Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur am Montag dann einstimmig durchwinkte, war dann eine ganz andere.

Denn auch wenn die Raumkapazitäten an der Grundschule am Eichkamp begrenzt sind – eine Betreuung bis 14 Uhr und ohne Mittagessen ist dort möglich. Die Idee ist nun, dort die eine Hortgruppe unterzubringen und die andere, mit Mittagessen und einer Betreuung bis 16 Uhr, an der Oberschule zu belassen.

Nachfrage nach Betreuung bis 14 Uhr

Vorausgegangen waren „kontroverse Diskussionen beim Elternabend“, wie Gemeindedirektor Holger Bahrenburg anmerkte. Dagegen liegt bei den Fragebögen, mit denen bei den Eltern, die ihre Kinder für die Hortbetreuung im kommenden Schuljahr angemeldet hatten oder deren Kinder bereits im Hort sind, der Bedarf ermittelt werden sollten, die Rückläuferquote bei mageren 50 Prozent – zu wenig für Bahrenburg. Zudem die Krux bei der Sache: Die Gruppe bis 14 Uhr bietet Plätze für 20 Kinder – „das wird aber mehr nachgefragt werden“, kam die Vermutung aus den Reihen der Kita-Leitungen. „Viele Eltern haben uns gemeldet: Gerne bis 16 Uhr, aber nicht im alten Sporthaus.“ Zudem Nichtratsmitglied Gunter Walter (Grüne) anmerkte, ob die Gemeinde durch die veränderten Uhrzeiten hin zu einer 14-Uhr-Betreuung nicht bei allen Eltern den Bedarf hätte erfragen müssen. Auch Christin Czech-Wolter (CDU) äußerte die Befürchtung, man lasse „Eltern hinten über fallen“.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die Gemeinde einiges an Optionen durchdekliniert, darunter auch der ehemalige „Schlecker“. Dort hätte die Gemeinde noch einiges investieren müssen – „und das war für ein lediglich angemietetes Gebäude zu viel“, so Bahrenburg. Auch das Heimathaus und eine Containerlösung hatte die Gemeinde ins Visier genommen. Ebenso hatte sie sich Räume in der Alten Molkerei angeschaut, dort scheitert eine Nutzung an den Sanitärgegebenheiten. „Wir können mit der zweiten Gruppe auch noch übergangsweise in der Oberschule bleiben, aber die Schule braucht eine Perspektive“, so der Gemeindedirektor deutlich.

Da demnächst die Ganztagsschule kommt, muss ohnehin etwas passieren.

Bahrenburg hatte vor allem das alte Sporthaus in den Blick genommen. Eine Überplanung hat ein mögliches Investitionsvolumen von rund 300 000 Euro ergeben, Hauptkritikpunkt war jedoch die Frage des Transports dorthin. Auch dort waren noch einige Fragezeichen, die Überlegungen reichten vom Fahrrad über eine erweiterte Busverbindung und einen angemieteten Bus bis hin zu einem Planwagen samt Trecker. „Eine schöne Sache, aber dort gibt es zu viele Hürden, zu viele Wenns und Abers“, so Bahrenburg zu dem Vorschlag, den Hans-Jürgen Brandt (SPD) als „Schnapsidee“ abtat. Zudem liegt das Angebot der Sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe (Sofa) vor, die auch die Hortbetreuung übernimmt, einen Bus zur Verfügung zu stellen. Von der Oberschule sollte es zu Fuß zur Alten Dorfstraße gehen. Die Verwaltung hatte zehn bis 15 Minuten geschätzt. In dieser Zeit sei das nicht zu machen, so die Kritik einer Elternvertreterin. Realistisch seien 30 bis 40 Minuten, „und das mit hungrigen Kindern“.

Dabei ist das alte Sporthaus in den ein oder anderen Augen nicht mehr die schlechteste Variante: „Ich war vergangenes Jahr auch dagegen, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das alte Sporthaus die beste Lösung“, sagte Izmet Bezek (SPD). Für ihn entscheidend: „Beide Hortgruppen wären an einem Ort, das Splitten entspricht dabei nicht meiner Vorstellung.“ Lühr Klee (Grüne) dagegen betonte: „Da demnächst die Ganztagsschule kommt, muss ohnehin etwas passieren.“ Für ihn ist die nun beschlossene Empfehlung mit der Betreuung an der Oberschule und am Eichkamp das Beste: „Inzwischen lässt sich dann eine langfristige Lösung auf den Weg bringen und parallel dazu das alte Sporthaus ertüchtigen.“ Die Gemeinde werde sich weiterhin mit dem Gebäude beschäftigen, versicherte Bahrenburg. „Aber der Zeitdruck ist erst einmal raus.“