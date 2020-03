Altes Leid

Am Neuenlander Weg in Stuckenborstel ist es auch schon zu größeren Schäden gekommen. Diese von vergangener Woche sind mittlerweile aber behoben. Fotos: Röhrs

Stuckenborstel - Von Matthias Röhrs. Es sieht zuweilen recht wild aus im Stuckenborsteler Osten, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn. Erst vergangene Woche hat ein Lkw den Fußweg am Neuenlander Weg/Ecke Im Stubbenkamp aufgerissen. Der Bauhof musste anrücken und jeden Pflasterstein wieder an seinen Platz setzen. Einige Meter weiter Richtung Dorfgrenze sind anstatt des grünen Rasens im Kurvenbereich nur noch Schlamm und Reifenspuren zu sehen. Nochmal ein paar hundert Meter weiter – durch tiefe Schlaglöcher – gibt die Abzweigung zu Flörkendieksweg ein noch extremeres Bild ab. Dort geht es am Asphalt sogar einige Dezimeter runter in den Schlamm.

Neuenlander Weg und Flörkendieksweg sind – wie die Feldstraße und die Alte Dorfstraße in Sottrum – die Problemzone in Stuckenborstel, seit das Rewe-Kühllager im benachbarten A1-Gewerbegebiet in Betrieb ist. In Sottrum habe sich die Lage nach Darstellung des Rathauses nach einigen Maßnahmen ein wenig beruhigt. Doch seitdem die Supermarkt-Kette das Lager vor gut einem Jahr in Betrieb genommen hat, häufen sich auch in Stuckenborstel die Beschwerden der Anwohner.

Es ist das alte Leid der Anwohner. Viele Lkw nutzen die Wirtschaftswege zwischen Gewerbegebiet und Dorf, um zum Lager zu kommen, gern mal auch früh am Morgen oder spätabends. Der Lärm, insbesondere der Kompressoren der Kühleinheiten an den Aufliegern, gehe teilweise bereits um 0.30 Uhr los, berichtet Anwohner-Sprecher Thomas Hotze. Dass die Fahrer ausgerechnet diese Wege nutzen, geschieht aber wohl auch von ihrer Warte aus gesehen nicht ganz freiwillig. Schließlich ist die Strecke alles andere als für den Lkw-Verkehr geeignet. Aber oft leiten ihre Navigationsgeräte die Fahrer dort entlang. Wenn sie die Wahl hätten, würden wohl auch sie lieber den offiziellen, befestigten Weg auf der anderen Seite der A1 nehmen. Eben den über die Alte Dorfstraße und der Autobahn-Überführung, die genau für den Zufahrtsverkehr zum Gewerbegebiet angelegt ist. Allerdings: „Die Fahrer haben eine Anfahrtsbeschreibung bekommen, sie fahren aber trotzdem nach dem Navi“, so Hotze.

Den Weg gilt es, in Zukunft sichtbarer zu machen. Im Rathaus ist man laut Gemeindedirektor Holger Bahrenburg ohnehin mit den Zuständigen bei Rewe immer wieder im Gespräch. Auch der Supermarkt-Konzern hatte – zum Beispiel bei einer Versammlung von Anliegern der Alten Dorfstraße und der Feldstraße im Mai 2019 – mitgeteilt, dass er die Lkw-Fahrer auf die Problematik hinweist. Seit einigen Wochen ist das Gewerbegebiet ab der Autobahn-Anschlussstelle ausgeschildert. Aber eben nur das, einen Verweis auf Rewe gibt es nicht. Spezielle Schilder für das Unternehmen seien nicht zugelassen, so Bahrenburg. Viele Fahrer würden aus Hamburg kommend das Kühllager Rechterhand sehen und dann nach der Abfahrt auch rechts abbiegen.

Dennoch sei die Situation nach der neuen Beschilderung besser geworden, glaubt Bahrenburg. Er sagt aber auch: „Den letzten Fahrer kriegen wir da nicht raus.“ Hotze widerspricht: „Es hat sich nichts gebessert, wir haben immer noch regen Verkehr.“ Erst gestern Morgen habe sich sogar ein Lkw in dem Bereich festgefahren.

Daher sind weitere Maßnahmen in Planung: Kurzfristig solle ein Poller am Flörkendieksweg die Lkw an der Zufahrt hindern. Schon jetzt gibt es dort Absperrungen. Doch die würden laut dem Anwohner-Sprecher immer wieder weggeräumt. Mittelfristig ist ohnehin ein Verkehrsleitsystem in Planung, das der Rat im Sommer beschlossen hat. Dann wäre das Gewerbegebiet klar ausgeschildert, wenn man von der Autobahn abfährt. Doch auch das zieht sich. Bahrenburg schätzt, dass das Leitsystem erst im Mai oder Juni installiert sein wird.