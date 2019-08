Alter Technik ganz nah

Großer Andrang beim Jubiläum der Freunde alter Landmaschinen

Wer wollte, durfte mit anpacken: Michael Otte hatte zum Beispiel die Gelegenheit, den Lanz-Bulldog von Günter Bohling mit dem Lenkrad anwerfen.

Ein Lenkrad ist ein wichtiger Bestandteil der Lenkung eines Fahrzeuges. Bei den älteren Lanz-Bulldog-Traktoren hat ein Lenkrad aber noch eine weitere Funktion, denn es wird für den Start des Motors benötigt. „Der Motor hat nur einen Kolben und keinen Anlasser“, erklärte Günter Bohling beim Tag der offenen Tür, zu dem die Freunde alter Landmaschinen zum eigenen 25. Geburtstag in das Sottrumer Gewerbegebiet Barkhof eingeladen hatten. Bevor er das Lenkrad vom Lanz-Bulldog Baujahr 1940 vor den Augen der Zuschauer abschraubte, ließ er den Motor rund 15 Minuten vorwärmen. Erst als die notwendige Temperatur erreicht war, setzte der das Rad so an, dass der Kolben gedreht werden konnte.