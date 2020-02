Ein alter Deutz für die Jugend

Wollen Jugendliche fürs Schrauben an alten Treckern begeistern: Ralf von Eitzen und die Freunde alter Landmaschinen.

Die Freunde alter Landmaschinen aus Sottrum wollen Jugendliche aus der Region für ihre Sache begeistern. Dafür haben sie einen alten Deutz-Trecker angeschafft, den sie mit 14-Jährigen und Älteren wieder auf Vordermann bringen wollen.

Sottrum – Man sieht es dem alten Deutz F2L 712 an, dass er bereits viel geleistet hat. Der Lack ist verrostet, die Sitzbretter auf den Kotflügeln sind morsch. Ralf von Eitzen schlägt einmal gegen den Linken, der daraufhin kräftig wackelt. „Der muss auf jeden Fall neu“, sagt er und lacht kurz auf. Neu muss so einiges an dem 1958 gebauten Trecker gemacht werden, oder zumindest in Schuss gebracht.

Das ist eine Aufgabe für die Jugend ab 14 Jahren, natürlich in Zusammenarbeit mit den Freunden alter Landmaschinen selbst. Mit diesem Projekt möchte der Verein, der im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat, seine Nachwuchsarbeit wieder in die richtige Spur bringen. Denn mit jedem Jahr wächst der Altersdurchschnitt in die Höhe. Zwar sinkt die Mitgliederzahl – rund 50 machen mit, das jüngste ist 15 Jahre – weder noch steigt sie, doch man möchte rechtzeitig aktiv werden. Vorsitzender von Eitzen: „Das Vereinssterben hält man nicht auf, wenn man nichts dagegen tut.“

+ Der genaue Blick zeigt: Es gibt viel zu tun. Fotos: © Röhrs

Auch für den Verein selbst ist die Restauration eines Trecker-Oldtimers ein Novum. „Wir machen hier sonst immer nur Landmaschinen“, sagt von Eitzen. Einen Trecker habe eher jeder selbst zuhause. Doch die Jugend könne man wohl nicht damit begeistern, wenn sie eine alte Dreschmaschine restaurieren solle. „Mit dem Trecker haben sie die Chance, später selbst damit zu fahren“, sagt er.

Fahrbereit ist das grün-rostige Gefährt noch. „Aber mehr auch nicht.“ Schon der Schlüssel zum Anlassen wirkt wie eine kleine Herausforderung, er scheint geradezu mit dem Zündschloss verwachsen zu sein. Da ist Vorsicht geboten. Auch das kommt neu. Wobei bei dem Projekt die Jugend das Sagen haben soll, was am Trecker restauriert genau wird und wie er am Ende aussehen soll. Angeleitet von den Freunden alter Landmaschinen sollen die Nachwuchsschrauber, soweit es eben möglich ist, alles selbst machen. Es bringe ja nichts, wenn sie nur zugucken. Die Jugendlichen „sollen letzten Endes sagen können, dass sie das selbst gemacht haben. Das ist das große Ziel.“

+ Dieser Deutz soll restauriert werden – von Jugendlichen. © Röhrs

Stattdessen soll die Begeisterung fürs Basteln am alten Fahrzeug geweckt werden. Vielleicht interessiert sich ja ohnehin jemand für Mechanik. „Der Vorteil an den alten Fahrzeugen: Es ist alles nachvollziehbar gebaut.“ Ganz im Gegensatz zu modernen Vehikeln. Das Trecker-Projekt wäre somit ein idealer Einstieg, glaubt von Eitzen.

Er hat den Trecker von einem Bekannten aus dem Landkreis Stade angeboten bekommen. Der Vorsitzende habe sich das Gerät dann angeguckt und sich überlegt, was man damit machen kann und auch die übrigen Mitglieder mit einbezogen. Schnell war klar, dass man ihn für die Jugendarbeit nutzen wolle. Für kleines Geld konnte er ihn schließlich kaufen. Von Eitzen ist angetan. Immerhin hätten diese Trecker in der Landwirtschaft einst das Pferd abgelöst.

Was aus dem Deutz schließlich wird, hängt vom Anspruch der Teilnehmer ab. Die treffen sich am Samstag, 29. Februar, um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände im Sottrumer Gewerbegebiet Markhor (Junkerstraße 3), um das weitere Vorgehen zu besprechen. Es sei kein Projekt für zwei Monate, so von Eitzen. Je nach Anspruch könnte es ein Jahr oder länger dauern, bis der Deutz wieder im alten Glanz erstrahlt. Aber man habe sich kein Zeitlimit gesteckt.

Kontakt

Eine Anmeldung zum ersten Treffen ist nicht erforderlich, sagt Ralf von Eitzen. Wer Rückfragen hat, kann sich unter der Telefonnummer 01577/2617064 bei ihm melden.