Rund 50 Schlepper beim Oldtimerpflügen in Hellwege dabei

Mit alten Schätzen auf dem Feld

+ Martin Tewes kontrolliert die Einstellung des Pfluges.

Hellwege - Von Bettina Diercks. Zwischen Dieselgeruch und Staub fand sich am Sonntag landwirtschaftliche Geschichte in Hellwege ein. Gut 50 zum Großteil alte Schlepper waren zum Oldtimerpflügen in der Nähe des Flugplatzes Stelle gekommen. Hingucker in diesem Jahr: Der Misthaufen, der mit altem Gerät aufgeladen und verstreut wurde.