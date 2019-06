Alte Landmaschinen im Fokus

Hellwege – Manchen sieht man ihr Alter nicht an. Dabei haben sie mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Aber der Charme der PS-Boliden längst vergangener Zeiten fasziniert die Menschen immer noch. Und so hat Waldemar Wichels, unterstützt von einer Interessensgemeinschaft von Besitzern historischer Schlepper, wieder ein Oldtimer-Treffen für Schlepper organisiert.

Wichels als Veranstalter lädt die Öffentlichkeit zum Stelldichein alter Landmaschinen auf seinem Hellweger Hof an der Dorfstraße am Sonntag, 23. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein. „Das Treffen organisiere ich alle zwei Jahre nun bereits zum vierten Mal“, berichtet der Landmaschinen-Experte. „Erwartet werden 60 Schlepper aus der Region unterschiedlicher Fabrikate wie Deutz, Porsche, Lanz oder Fendt. Aber auch historisches landwirtschaftliches Gerät wird ausgestellt darunter eine Torfpresse, ein Häcksler und weitere Landmaschinen.“

Gezeigt werden Schlepper, die 25 Jahre und älter sind, schildert Wichels, der wie in den vergangenen Jahren auf zahlreiche Besucher hofft. Der Veranstalter fügt hinzu: „Es gibt Kaffee und Butterkuchen.“ Wer altes Gerät in seiner vollen Schönheit sehen möchte, der ist eingeladen, einmal vorbeizuschauen. woe