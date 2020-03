Allgemeinverfügung sorgt für Missverständnisse bei Physiotherapeuten

Sottrum – In Zeiten des Coronavirus sind die Krankenhäuser und Arztpraxen aktuell im Ausnahmezustand. Die Zahl der Intensivbetten wird bundesweit aufgestockt. Wenn es nicht gerade eilt, werden Operationen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Um ihre Beschwerden zu lindern, greifen viele deswegen auf Physiotherapie zurück. Bei Notwendigkeit ist diese auch weiterhin möglich. Doch kämpfen die Physiotherapie-Praxen mit einem Missverständnis.

Laila Treichel von der Praxis für Physiotherapie Brigitte Dembski in Sottrum steht in der Küche und wedelt mit einer Allgemeinverfügung, die sie in der Zeitung gefunden hat. In knapp einer Stunde wird die Praxis öffnen, sofern die angekündigten Patienten nicht ihren Termin abgesagt haben. Denn auch sie haben die Verfügung gesehen. Darin heißt es am 23. März: Weiterhin zulässig ist die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Behandlungen, „soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist“ (zum Beispiel Psycho- und Physiotherapie). Auch der Landkreis Rotenburg bestätigt dies nochmal auf Nachfrage. Doch was bedeutet das für die Patienten und deren Behandlungen?

Das Problem ist laut Treichel, dass die Patienten oft gar nicht wissen, was mit „dringend medizinisch erforderlich“ überhaupt gemeint ist. Die Patienten der Praxis sagen Termine ab, da sie davon ausgehen, eine weitere Bescheinigung des Arztes zu brauchen. Allerdings: „Sobald ein Arzt eine Behandlung verordnet, ist sie medizinisch auch notwendig“, sagt Treichel. Hier offenbart sich ein kleiner Imagefehler der Physiotherapeuten. Es gehe hier nicht um Massage, „ein Rezept wird ja nicht ausgestellt, um dem Patienten etwas Gutes zu tun“. Es gehe um die Heilung.

Der Verband Physikalische Therapie (VPT) hat sich ebenfalls beim Land Niedersachsen nochmals vergewissert: Eine ärztliche Verordnung gelte automatisch als Notwendigkeitsbescheinigung. Ein spezielles Attest sei nicht erforderlich, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes. Lediglich bei den Ärzten verändere sich etwas: Alle Verordnungen für eine Physiotherapie ab dem 24. März müssen wirklich unaufschiebbar sein. Bei älteren Verordnungen liege es im Ermessen des Therapeuten, ob eine Therapie aktuell erforderlich ist, und ob sie nicht zu einem späteren Schwerpunkt fortgeführt werden könne – dies soll im Einvernehmen mit dem Patienten geschehen.

Auch in der Sottrumer Physiotherapie-Praxis geht man nun mit Augenmaß vor. Als Therapeut ist man nah am Menschen. Um die Infektionsgefahr zu senken, werde darauf geachtet, dass nicht zu viele gleichzeitig in der Praxis sind. Schutzhandschuhe würden auch abseits von Viruskrisen immer getragen und seien auch noch ausreichend vorhanden, genauso wie Masken. Die sind aber neu, genauso wie der Desinfektionsmittelspender am Eingang. Risikopatienten hätten schon selbstständig ihre Termine abgesagt. Von Fall zu Fall habe gemäß der VPT-Mitteilung Behandlungen unterbrochen. Wenn man seit zehn Jahren Rückenschmerzen hat, nennt Treichel ein Beispiel, sei eine Behandlung ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig.

Eine Notwendigkeit ist stattdessen eher geboten, wenn es um die sogenannte Funktionserhaltung geht, weil Corona-bedingt Operationen in den Krankenhäusern verschoben worden sind. Die Leiden, die jetzt in den Physiotherapie-Praxen behandelt werden, sind vielfältig. „Wir sind jetzt dafür da, um die Bewegungsfähigkeit zu erhalten“, so Treichel. Etwa bei Frakturen sorge man dafür, dass das Gewebe nicht anschwelle.

Nun müsse man dennoch zusätzlich Aufklärungsarbeit wegen der Allgemeinverfügung leisten. Die Verwirrung bei den Patienten habe irgendwann auch in der Praxis dazu geführt, dass man nicht genau wusste, was man nun darf und was nicht. Teils habe man die Patienten proaktiv angerufen, um zu klären, ob die Behandlung aktuell noch nötig ist, teils sagen die Patienten selbst ab. Treichel weiß von anderen Praxen, die aufgrund der aktuellen Lage komplett geschlossen haben. Der Betrieb in der Praxis für Physiotherapie von Brigitte Dembski in Sottrum ist dagegen ruhiger geworden, „Wir sind weiter da“, sagt Treichel.