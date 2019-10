Mit allen Sinnen genießen

„Schnäbeln“ mit einem Felgenvogel – auch so etwas war am Wochenende beim Ahauser Herbst durchaus möglich. Fotos: Diercks

Ahausen - Von Bettina Diercks. Samstagnachmittag, Punkt 14 Uhr. Wie nach einem Gongschlag eröffnet, strömen die Besucher des Ahauser Herbstes in die Ausstellungsorte. Die nächtlichen Orkanböen haben sich gelegt und die Feuerwehr ist pünktlich mit dem Aufräumen der Kreuzung an der Kirche fertig, auf die ein Teil einer alten Eiche gefallen war.

Ein Auftakt mit „Musik“ also. Danach: T-Shirt-Wetter – und Ahausen ein Ort, um durchzuatmen. „Das ist hier alles so entspannt“, sagt eine Besucherin, die das erste Mal über die Kulturmeile schlendert. Neben Entspannung kommt der Spaßfaktor nicht zu kurz, den erneut „Haus Hahn“ (Am Felde) bereit hält. Da das Flaschenklangspiel im Garten so wunderbar in der Sonne reflektiert, verlockt es, nach dem Holzlöffel zu greifen und es abzuklappern. Ob irgendein Klangversuchskaninchen des Wochenendes von selbst auf die Melodie gekommen ist? Wer es raus hat, lässt „Hey, Pippi Langstrumpf“ erklingen. Julia Hahns Idee in die Tat umgesetzt hat Steffen Bockhorst. Im Hause Hahn fertigt Illu.fix ganz schnell einmal ein comicartiges Porträt von dem Menschen vor seiner Linse. Frisch bestrickt und farbenfroh zeigen sich Teekannen, aufgereiht in den Regalen im Wohnzimmer des historischen Hauses. „Volle Kanne“, eben.

Schräg gegenüber, in der „Rappelkiste“, tanzen genauso farbenfroh afrikanische Frauen über Leinwände. Tanzen und Lebensfreude – der senegalesische Künstler Sada Tall stellt damit einen bedeutenden Teil der afrikanischen Kultur dar. Im fensterlosen Nebenraum befinden sich Werke der 15-jährigen Autistin Lulu-Luan Donar aus Worpswede, die erstmalig überhaupt mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit geht. Eine Besucherin schreibt in das Gästebuch: „Ich bin überwältigt von deinem Talent! Du bist 15 Jahre alt und begeisterst sämtliche Leute hier. Respekt!“

Unerwartet kommt der Voll-Flash an einem wiederbelebten Ausstellungsort, Birkenstraße 24, jetzt „Hof Johannes Heine“. Wer den verschlossenen Türen in die einzelnen Ausstellungsräume folgt, tritt überwältigt einen Schritt zurück, wenn er in den Stall kommt. Was für eine Komposition. Ein Bild mit Leuchtturm, Meer und Buhne, schwarz-weiß, tiefgründig und fast explodierend. Den Betrachter zieht es sofort ins Foto. Umrahmt ist es von Farbe, die von Wänden abblättert, frisch aufgeschüttetem Kies in Bodenlunken sowie frischen Holzscheiten. Die Räumlichkeiten hat Fotograf Christoph Pluennecke aus Eckstever so vorgefunden. Seine Fotos scheinen wie für diese Räume gemacht. Nicht nur die Bildsprache ist eigen, sein Bearbeitungsstil ebenfalls. Bearbeitet sind die Fotos – aber so, dass sie nicht verfremdet wirken. Sie sind einfach nur magisch. Pluennecke stellt außerdem sein Fotoprojekt „Lieblingsplatz“ mit einigen Beispielen vor. Die Porträts wirken authentisch, ungestellt. Der Typ, Ex-Hamburger, Theaterpädagoge und eher auf der Bühne zu Hause, hat es einfach raus.

Einige „Neue“ finden sich auch im Saal des Ahauser Herbstes: „Feine Seeglas- und Kieselkunst“ von Kerstin Piehl, Dosen aus Birkenrinde von Irina Kepper, die überaus originellen Notiz- und Skizzenbücher, die Susanne Hecker aus alten Kinderbüchern fertigt sowie der besondere Schmuck von Ingrid Brenke, um nur ein paar Attraktionen zu nennen.

Ein Hingucker auf dem Gelände des Heimatvereins ist Christoph Martin, der als Flechtwerkgestalter direkt vor Ort neue, exklusive Korbwaren entstehen lässt.

