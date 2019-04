Von Alleingängen und Zwickmühlen

In der Ahauser Aue-Grundschule ist der einzige Hort in der Samtgemeinde. Foto: Röhrs

Die Zielsetzung steht. Bis zum August sollen alle Sottrumer Gemeinden über die Einführung einer Hortbetreuung sprechen. Schon jetzt wird deutlich: Eine einheitliche Linie wird es in der Samtgemeinde nicht geben. Einige Orte lassen sich mehr Zeit in dieser Sache – andere wiederum drücken aufs Tempo.

VON MATTHIAS RÖHRS, ANTJE HOLSTEN-KÖRNER UND HENNING LEESKE

Sottrum – Die Samtgemeinde möchte mehr für die nachmittägliche Betreuung von Kindern tun. An den Schulstandorten sollen Horte eingerichtet werden. Allerdings ist das Sache der Mitgliedsgemeinden, die sich in dieser Sache schwertun. Bis Sommer sollen sich die an den einzelnen Schulbezirken beteiligten Gemeinden zusammensetzen. Manche können sich aber Alleingänge leisten, andere wiederum stecken in einer Zwickmühle. Wir geben einen Überblick, welche Gemeinde was plant.

Ahausen hat schon

Das einfachste zuerst: Ahausen hat bereits seit einigen Jahren einen Hort. Der ist in der Aue-Grundschule beheimatet und soll durch andere Horte „nicht gefährdet werden“, so Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag (parteilos). Allerdings könnte der Ahauser Hort durch Kinder aus Hellwege größer werden. Sollte ein zweiter Raum in der Grundschule benötigt werden, wäre die Samtgemeinde als Schulträgerin gefragt.

Hellwege tendiert zu den Nachbarn

Für die Hellweger Kinder ist die Beteiligung am Ahauser Hort angedacht. Eine Befragung der Eltern ergab, dass eine Hortbetreuung deutlich gegenüber einer Ganztagsschule bevorzugt werde. Bisher sind die Signale aus Ahausen positiv für eine derartige Kooperation, so Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) bei einer Ratssitzung Ende März. Deshalb wird er sich zusammen mit den Ratsleuten beider Fraktionen, die auch im Samtgemeinderat sind, mit den Ahausern zu weiteren Beratungen treffen. Es müsste dann eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden unterzeichnet werden, die unter anderem finanzielle Beteiligungen regelt.

Sottrum plant Alleingang

Sottrum plant einen Alleingang in der Hortfrage. Allerdings ist dieser aktuell erst einmal verschoben, denn die Priorität liegt derzeit bei der Ausweitung der Betreuungszeiten in Kindergärten und Krippen zum 1. August 2019 beziehungsweise 1. Februar 2020. Der Hort könnte dann ab dem 1. August 2020 kommen, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg.

Horstedt lässt die Samtgemeinde machen

Der Wille ist da, aber für eine kleine Gemeinde wie Horstedt wäre es schwierig, den Aufwand eines Hortes zu bewältigen. Das ist das Ergebnis einer Ratssitzung vom Montagabend. „Wir sind nur ehrenamtliche Politiker, für uns ist das nicht leistbar. Daher sollte die Hortbetreuung auf die Samtgemeinde übertragen werden und an der Grundschule erfolgen“, folgte der Rat dem Vorschlag von Bürgermeister Michael Schröck (SPD). Bernhard Goldmann (WFB) und Werner Dannigkeit (CDU) appellierten dafür, dass alle Gemeinden in der Samtgemeinde an einem Strang ziehen sollten und die Organisation über die Samtgemeinde erfolgen müsse. Nun müssen Horstedt und die Samtgemeinde eine Vereinbarung aushandeln. Die Gemeinde wird sich beispielsweise an Personalkosten beteiligen müssen und hat keinen Einfluss auf den Hortstandort.

Reeßum in der Zwickmühle

Auch Reeßum wird die Hortbetreuung wohl an die Samtgemeinde übertragen. Die Gemeinde ist in einer Zwickmühle: Sie hat einerseits selbst keine geeignete Infrastruktur, dazu gehört sie gleich drei Schulbezirken an. Ein Ergebnis könnte sein, dass Clüversborsteler, eine Vereinbarung mit Sottrum vorausgesetzt, an die Wieste kommen. Am Montag, 15. April, steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats (19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Clüverborstel).

Bötersen will Hort möglichst ab Sommer

Die Bötersener wollen einen Hort nach Möglichkeit bereits im Sommer eröffnen und ziehen sogar in Betracht, dies unabhängig von der Samtgemeinde durchzuziehen, indem man den Hort in direkter Nachbarschaft zur Grundschule im gemeindeeigenen Kindergarten unterbringt. Kommende Woche ist ein Ortstermin vorgesehen. Ein Beschluss des Rates von vergangener Woche sieht vor, alsbald ein Konzept für die Schaffung eines Hortes zu entwickeln.

Hassendorf hat wenig Bedarf

Für Hassendorfer ist eine Beteiligung an den Bötersener Plänen am wahrscheinlichsten. Die Gemeinde gehört zum Schulbezirk. Grundsätzlich gibt es in Hassendorf laut Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) wenig Bedarf an einer Hortbetreuung. Während des Ortstermins im Bötersener Kindergarten kommende Woche soll es Gespräche zur weiteren Zusammenarbeit geben. „Kosten für unsere Kinder werden wir selbstverständlich übernehmen“, so Dreyer. Sollte es zu keiner Zusammenarbeit kommen, verzichtet Hassendorf eventuell auf einen Hort, so Dreyer weiter.

Kommentar: Das Ziel aus den Augen verloren?

Was zu erwarten war: In der Samtgemeinde soll es flächendeckend Horte geben, doch eine flächendeckende Zusammenarbeit eben nicht. Die Gemeinden haben die Wahl: Alleingang, Anschluss oder sich Plänen der Samtgemeinde unterordnen. Die Einzugsbereiche der Grundschulen sollen der Parameter sein. Durchdacht ist das aber nicht.

Wer einer Ratssitzung zum Thema beiwohnt, merkt, so richtig wissen die kleinen Gemeinden nicht, was zu tun ist. Es gibt hohen Beratungsbedarf, den muss die Samtgemeinde decken. Dabei hätte sie gleich Initiative zeigen und Verantwortung einfordern müssen. Natürlich kann man sich dahinter verstecken, dass die Hortbetreuung eine Aufgabe der Mitgliedsgemeinden ist. Legt man aber tatsächlich Wert auf eine sinnvolle Hortbetreuung, sollte man lieber an einem Strang ziehen. Beharren auf Kompetenzen und Verweisen auf Personalmangel sind keine guten Argumente, um die Hortfragen nicht mit der nötigen Professionalität zu lösen. Dafür kann man Lösungen finden.

Tatsächlich lenken sie sogar vom Kern der Sache ab. Die Gemeinden wollen die Horte nicht für den Selbstzweck, sondern für Familien einführen. Eltern sollten entscheiden können, welcher Standort am besten ist – allein schon aus Arbeitnehmerperspektive. Und ist es nicht sie, um die es gehen sollte. Für Reeßumer zum Beispiel ist Sottrum vielleicht günstiger gelegen als Horstedt – das ist aktuell aber nicht möglich. Für Hassendorfer könnten sowohl die Standorte Sottrum als auch Bötersen auf dem Weg nach Rotenburg interessant sein. Eine Wahl ist am Ende aber immer familienfreundlicher als eine Vorgabe, aber die setzt ein übergemeindliches Vorgehen voraus – und eben kein Kuddelmuddel. Und wer zusammenarbeitet, geht sogar gestärkt in die Personalsuche.