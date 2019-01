Alle Kinder bestehen

Ahausen – Zum Jahresabschluss hat in der Ju-Jutsu-Abteilung des TuS Ahausen wieder eine Gürtelprüfung stattgefunden. Es sei der Leistungsnachweis für die jungen Sportlerinnen und Sportler, wie Wolfgang Kroll von der Abteilung berichtet, aber auch für die bereits erfahreneren Ju-Jutsuka sei es immer wieder eine kleine Herausforderung.

In der mehrmonatigen Vorbereitungszeit haben die für die acht- bis 13-jährigen Kinder Wurftechniken, Hebel, Festlegetechniken am Boden, Bewegungsformen und Sicherungstechniken in einer sinnvollen Kombination geübt. „Hierbei ist es wichtig, die Prinzipien des Ju-Jutsukas zu beachten, um die Techniken effektiv einsetzen zu können. Nicht zuletzt soll von den jungen Prüflingen auch das Angriffs- und Partnerverhalten gezeigt werden“, so Kroll. Besonders erfreut seien die Prüfer, wenn während der Prüfung ein vielfältiges Kombinationsverhalten demonstriert wurde.

Am Prüfungstag waren 18 Anwärter am Start. Begutachtet wurden die Prüfungen von den Trainern Volker Raddatz, Jordan Bredehöft und Wolfgang Kroll selbst. Es habe in keinem Fall gravierende Beanstandungen gegeben, sodass alle Kinder die Prüfung bestanden. Hin und wieder sei es zu kleinen Patzern gekommen, die jedoch in den nächsten Trainingseinheiten noch einmal aufgearbeitet werden sollen.

Ab Mittwoch, 23. Januar, bietet der TuS einen Anfängerkurs in Ju-Jutsu für Kinder ab acht Jahren an. Dieser beginnt um 18.30 Uhr in der Turnhalle Ahausen. Normale Sportkleidung reicht zur Teilnahme aus. mro