Sottrum: Aktive und ehemalige Hüsing-Mitarbeiter über Veränderungen

Von: Antje Holsten-Körner

Geschäftsführer Dirk Heimsoth (l.) und Claas Hüsing (r.) mit den Jubilaren. © Holsten-Körner

Der Sanitärbetrieb Hüsing aus Sottrum hat mehrere Dutzend langjährige und ehemalige Mitarbeiter eingeladen. Zusammen erinnert man sich, wie sich ihr Job über Jahrzehnte verändert hat.

Sottrum – Früher war alles besser? Das kann Dirk Heimsoth, der Anfang 2016 – zusammen mit Claas Hüsing – den 1905 gegründeten Heizungs- und Sanitärbetrieb Hüsing von Claus und Eckhard Hüsing übernahm, so nicht bestätigen. „Früher war die Arbeit deutlich körperlicher“, erinnert sich Heimsoth, dessen Ausbildungsbeginn im Sottrumer Traditionsbetrieb inzwischen 27 Jahre zurückliegt. So sind beispielsweise die seit einigen Jahren verwendeten Kunststoffrohre wesentlich leichter und Rohre werden nur noch gepresst. „Auch der Arbeitsschutz hat sich deutlich zugunsten der Arbeitnehmer entwickelt“, hebt der 47-Jährige hervor.

Im beruflichen Alltag geht nichts mehr ohne Technik. „Während früher vieles in Handarbeit zu erledigen war, ist heute viel mehr Elektronik im Einsatz“, sagt Hartmut Gerken, der 1982 seine Ausbildung bei Hüsing startete und seit vielen Jahren als Kundendiensttechniker unterwegs ist. Dabei läuft nichts ohne ständige Fortbildung. „Im Notdienst kann man einer alten Ölheizung genauso gegenüberstehen wie einer modernen Wärmepumpe“, betont Dirk Heimsoth.

Die aktuelle Strom- und Gaskrise bekommt das Unternehmen deutlich zu spüren: „Ich habe noch diverse offene Anfragen für Wärmepumpen auf dem Tisch“, berichtet Heimsoth. Besonders zu schaffen macht dem Unternehmen die mangelnde Verfügbarkeit einzelner Komponenten und die beschränkten Kapazitäten bei den Fachkräften. Alle Hände voll zu tun haben im Büro auch Michael Püschel, bei dem Fotovoltaikanlagen im Vordergrund stehen, Birger Dau, der sich auf Wärmeerzeugung konzentriert, und Claas Hüsing.

„Ich bin froh, dass wir so breit aufgestellt sind, denn auf der anderen Seite bricht der Neubau von Einfamilienhäusern und die Sanierung von Bädern ein“, sagt der Geschäftsführer, der seine Ausbildung in Ottersberg begann, bevor er vor mehr als zwei Jahrzehnten in den elterlichen Betrieb wechselte und die Meisterschule folgen ließ.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind dabei die Mitarbeiter. „Nur als Team kann man stark sein“, betont Claus Hüsing in seiner Rede, der sich zusammen mit seinem Bruder jetzt nochmal offiziell verabschiedet. „Das ist unser Abschiedsspiel“, ergänzt Eckhard Hüsing, der vier Jahrzehnte das Unternehmen mit lenkte.

Zur Feierstunde waren nicht nur alle Mitarbeiter eingeladen, sondern es war versucht worden, auch die ehemaligen Kollegen zu erreichen. Dafür verteilte Eckhard Hüsing sogar persönlich mit seinem Drahtesel, der ihn bis nach Worpswede brachte, die Einladungen. „95 Ehemalige sind hier“, freut sich Eckhard Hüsing. Und fügt hinzu: „Ralf Kröckel, der derzeit in Nordvietnam arbeitet, hat es leider nicht geschafft.“ Den großen Rahmen nutzten Claas Hüsing und Dirk Heimsoth, um langjährige Mitarbeiter auszuzeichnen. So gehören seit zehn Jahren Beate Bohling und Sascha Kanbach zur Karl Hüsing GmbH, seit zwei Jahrzehnten sind Michael Püschel, Dennis Schnackenberg und Corin Storch dabei. Auf ein Vierteljahrhundert Betriebszugehörigkeit bringt es Jörg Böhnke, Michael Kanbach auf 35 Jahre und Hartmut Gerken auf stolze 40 Jahre.