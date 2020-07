Aktiv an der frischen Luft

Stuckenborstel – Bald beginnen die Sommerferien. Da viele Familien dieses Jahr auf eine Reise verzichten, wäre das traditionelle Sommerferienprogramm der Samtgemeinde Sottrum ein gutes Rezept gegen Langeweile. Aber das ist der Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir hatten geplant, Nistkästen zu bauen. Durch die Abstandsregelung ist es aber leider nicht möglich“, erzählt Jana Dahm, Kassenwartin des Dorfvereins Stuckenborstel. Um den Kindern aus Stuckenborstel und den Nachbardörfern trotzdem eine Abwechslung zu bieten, wurde die 38-Jährige in Abstimmung mit dem Vorstand des Dorfvereins aktiv und arbeitete eine dreiteilige Dorfrallye aus.

„Die Idee habe ich mir von der Kinderfeuerwehr abgeschaut“, verrät sie. Der Startschuss fällt am ersten Ferientag (16. Juli). Für zwei Wochen wird auf der blauen Bank vor dem Wohnhaus „Im Alten Hof 3b“ eine Box mit Laufzetteln stehen. Mit dem Bogen in der Hand kann es losgehen. „Geeignet ist die Rallye für Kinder ab vier Jahren, wenn sie von ihren Eltern begleitet werden“, erklärt die Justizfachwirtin. Auf dem Blatt stehen die genaue Wegbeschreibung sowie Fragen und Aufgaben rund um das Thema Tiere. Das Wichtigste: Es soll Spaß machen. „Mit einem Stopp auf dem Spielplatz dauert es rund 1,5 Stunden“, weiß Jana Dahm, die mit ihren fast achtjährigen Sohn Lasse die Strecke ausprobiert hat. Wer den ausgefüllten Zettel in den Briefkasten der Familie wirft, bekommt am Ende der Aktion vom Dorfverein eine kleine Belohnung. Der zweite Teil der Dorfrallye, für die Laufzettel in der dritten und vierten Woche in der Box bereitliegen, ist bereits fertig. „Das wird eine Entdeckerrallye“, verspricht Jana Dahm. Der letzte Teil für die fünfte und sechste Woche, der bis zum Kugelbusch führen wird, ist noch in Vorbereitung. „Vielleicht ist die Rallye eine Erinnerung an Ferien, die ganz anders sind als gewohnt“, hofft Jana Dahm. Auf jeden Fall hat sie erreicht, dass alle Teilnehmer an der frischen Luft aktiv werden. ho