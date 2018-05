Aktionstag an der Bötersener Grundschule: Der Umgang mit dem Feuer

Brandschützer bei Drittklässlern

+ © mro Auf dem Schulhof durften die Kinder selbst den Schlauch ausrollen und ein Feuer löschen. © mro

Bötersen - Viel Aufregung gab es am Freitagmorgen für die Drittklässler der Grundschule in Bötersen. Die Brandschützer aus dem Ort selbst, aus Schleeßel und aus Höperhöfen waren zu Besuch und haben den Kindern beim Feuerwehraktionstag einen Einblick in ihre Arbeit gegeben und Wissenswertes für Gefahrensituationen vermittelt.