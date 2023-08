Ahauser reist zum 20. Mal zu indigenem Stamm in die USA

Von: Wieland Bonath

Am Sonntag geht es los nach South Dakota: Henrik Scheunemann. © Bonath

Ein Ahauser hat eine besondere Beziehung zum indigenen Stamm der Lakota in den USA. Am Sonntag bricht er erneut dorthin auf.

Ahausen – Auf Sonntag freut sich Henrik Scheunemann schon seit vielen Monaten: Der 58-jährige Forstwirt, beschäftigt bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, verstaut frühmorgens sein Gepäck, darunter der Schlafsack, der Spirituskocher, das kleine Beil und die kunstvoll geschnitzte Friedenspfeife im Kofferraum seines Autos – und ab geht die Fahrt aus der Stille seines Blockhauses im Wald am Rande von Ahausen nach Hannover-Langenhagen. Für 7.45 Uhr ist der Start der Maschine von American Airlines vorgesehen.



Zwischenstopp in London, und dann der Riesensprung über den Atlantik nach Dallas und Rapid City in den Vereinigten Staaten. Gerade bereitet sich der Ahauser für seinen 20. Besuch bei den Lakota vor, ein indigener Stamm im US-Bundesstaat South Dakota. Fünf Wochen wird der gebürtige Bremer, der seit seiner Jugend ein Faible für das Leben und die Kultur der amerikanischen Ureinwohner pflegt, in dem dünn besiedelten Präriebundesstaat verbringen. Er hat inzwischen mit zahlreichen Lakota enge Bande geknüpft, die von nachhaltiger Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen geprägt sind.



Vier Jahre musste Henrik Scheunemann aus persönlichen Gründen auf den Besuch bei seinen Freunden verzichten. Deshalb werden ihm auf der langen Autofahrt von Dallas in das kleine Dorf Nemo in South Dakota vermutlich Gedanken wie diese durch den Kopf gehen: Hat sich die Alltagssituation der Indigenen, über Jahrhunderte von weißen Eroberern unterdrückt, gequält, getötet, ihrer Identität, ihrer Religion und ihrer Kultur beraubt und heute in Reservaten lebend, inzwischen verbessert? Scheunemann kennt aus der Vergangenheit von seinen Besuchen der Lakota, einer von heute rund 560 anerkannten Stämme in den USA, schlimme Bilder, die letzten Endes die Weißen zu verantworten haben: Immer wieder, so Scheunemann, sei er Trostlosigkeit, Armut, Hunger, kranken Menschen, von Alkohol gezeichneten Frauen und Männern und Kindern, die die Schule nicht besuchten, begegnet.



Für die Lakota und weit darüber hinaus hat ein Datum eine besondere Bedeutung: das Massaker von Wounded Knee am 29. Dezember 1890 in der Nähe eines kleinen Ortes in South Dakota in der Pine Ridge Reservation. Etwa 250 Lakota kamen damals in der letzten Schlacht gegen die Weißen um. Ihnen zur Ehre veranstalten die Lakotas jedes Jahr einen Gedenkritt zu dem Denkmal, das an diese letzte Schlacht.



Scheunemann: „Es ergab sich, dass ich bei einem Besuch des Wounded-Knee-Denkmals 2004 die Tochter des dortigen Häuptlings Derry Rowland an der Museumskasse traf. Wir kamen ins Gespräch. Ich fragte sie, ob ich als Weißer an dem Gedenkritt teilnehmen dürfe. Sie sagte mir, dass das ihr Vater entscheiden müsse. Und tatsächlich: Der Indianer-Häuptling Gerry Rowland meldete sich per Telefon bei mir in Ahausen. Wir trafen uns am 15. Dezember 2004. Bis zu dem eigentlichen Ritt waren es noch ein paar Tage. Gerry Rowland, der meine Teilnahme offenbar als touristische Werbung missgedeutet hatte, war bald von der Ernsthaftigkeit meiner Bitte überzeugt.“



Zwischen dem Häuptling, der inzwischen gestorben ist und seinem Sohn Gerry Rowland junior hat sich inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Scheunemann: „Ich möchte Gerry Rowland, mit dem zusammen ich den Wounded-Knee-Ritt bereits gemacht habe, bei meinem Besuch treffen.“ Und auch dieser Besuch ist fest eingeplant: Eine herzliche Umarmung der Mitglieder der Familie Martinez, eine Lakota-Familie, die ursprünglich Mexiko stammt. Bei den Martinez’ wird Henrik Scheunemann wohnen. Wo auch sonst? Schließlich hat sich im Laufe der Besuche von Scheunemann in South Dakota eine tiefe Freundschaft gebildet, die dazu führte, dass Scheunemann von der Familie Martinez „adoptiert“ wurde, als deren beide Söhne starben.



Der Ahauser: „Ich habe seitdem einen zweiten Namen, nämlich Wanbli Ocasa. Zu Deutsch: der sich in die Lüfte schwingende Adler. Mit meinem Adoptivbruder King Martinez kann und darf ich am heiligsten Ritual der Lakota, dem Sonnentanz teilnehmen.“



Und auch dies weiß der 58-Jährige: „Entgegen aller Voraussagen hat das Volk der Lakota seinen Stolz, seine Kultur und seine Religion bewahren können. Der Weiße hat in der Vergangenheit alles versucht, um ihnen das zu nehmen. Es ist jedoch trotz aller schrecklichen Erfahrungen, die die indianischen Völker machen mussten, nicht gelungen, die ursprünglichen Inhalte dieser Menschen auszulöschen.“