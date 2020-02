Ingenieur aus Ahausen an mehr als 230 Raketenstarts beteiligt

Eine Weltraumrakete startet vom Raumfahrthafen in Kourou - Reinhard Hildebrandt war bei mehr als 230 davon dabei.

Sottrum – Einmal Raumfahrt, immer Raumfahrt: Die Faszination seines Berufs lässt Reinhard Hildebrandt, Ingenieur für Nachrichtentechnik und Satelliten-Kommunikation, nicht mehr los. 35 Jahre leitete der gebürtige Ahauser auf dem europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana die deutsche beziehungsweise die europäische Startmannschaft.

Mehr als 230 Ariane-Raketen – Ariane 1 bis 5 – hat der heute 65-Jährige mit seinem hoch qualifizierten Startteam im Laufe der 35 Jahre in den südamerikanischen Tropenhimmel steigen lassen. Hildebrandt, der seit wenigen Monaten als Ruheständler mit seiner Frau wieder in Ahausen lebt, war der Einladung, der Männerrunde der St.-Georg-Kirchengemeinde über seine Arbeit zu berichten, gern gefolgt.

Gespickt mit einer Fülle an Daten und Fakten komplizierter technischer Zusammenhänge, ergänzt von einer Darstellung der Ariane-Erfolgsgeschichte bis hin zu einem Ausblick auf die Ziele und Probleme der sich rasant entwickelnden Raumfahrt begeisterten die Besucher der Männerrunde. Sprecher Helmut Röhricht begrüßte den Gast, der vor voll besetztem Gemeindesaal einen etwa anderthalbstündigen „Rundflug durch die Schwerelosigkeit” unternahm. Ein Vortrag, weitgehend zugeschnitten für Laienohren und ergänzt durch umfangreiches Bildmaterial über den Bau, die komplizierte Technik und durch Ausblicke in die Zukunft und die Probleme der Raumfahrt, deren Entwicklung in jüngerer Vergangenheit immer rasanter geworden ist.

+ Reinhard Hildebrandt (M.) berichtete, begrüßt von Helmut Röhricht (r.), in der Männerrunde über den Weltraumbahnhof Kourou. Auch Kollege Ingo Finselberger aus Etelsen war da, um sich an die jahrelange gemeinsame Arbeit in Kourou zu erinnern. © bn

Obwohl Hildebrandt seinen Vortrag so angelegt hatte, dass Nichtfachleute folgen konnten, gerieten die Besucher immer wieder an Grenzen: „Das Thema”, so oftmals die Aussage Einzelner, „ist einfach zu komplex. Der Versuch zu folgen, fällt nicht ganz leicht.” Und doch deuteten Zwischenfragen darauf hin, dass das spezielle Wissen mancher Männerrunde-Teilnehmer von erstaunlicher Tiefe geprägt war.

„Unsere Mission ist es, Europas Zugang zum Weltall zu sichern und in den Dienst der Menschheit zu stellen”, so Hildebrandt über seine Arbeit auf dem Weltraumbahnhof. Dabei stünden die Ariane-Raketen im Mittelpunkt, hinzukommen Starts von Sojus- und VEGA-Raketen. Zur ESA (European Space Agency) mit Sitz in Paris gehören 22 europäische Mitgliedsstaaten.

Frankreich dominiert bei Raketensystemen

Bei den Raketensystemen dominiere Frankreich mit knapp 60 Prozent, gefolgt von Deutschland mit gut 20 Prozent. Die ESA koordiniere und fördert die Entwicklung der europäischen Raumfahrt. Sie walte über ein weitverzweigtes Netz von Satelliten, die kommerziell für Telekommunikation und für wissenschaftliche Zwecke (Erderkundung, Meteorologie) genutzt würden.

Finanziert werde die Weltraumagentur vor allem durch Beiträge der Mitgliedsstaaten. 2018 lag das Budget bei 5,6 Milliarden Euro. Der deutsche Anteil belief sich auf rund 920 Millionen Euro.

Mit einer Zuverlässigkeit von circa 98 Prozent ist nach den Worten von Hildebrandt Ariane 5 besonders erfolgreich. Der Start einer Ariane 5 kostet 130 Millionen Euro. Die 53 Meter hohe Rakete hatte vor 13 Jahren ihren Erststart. Die Nutzlast beläuft sich auf knapp elf Tonnen. Die Startmasse der Rakete ist allerdings etwa 70 Mal höher, weil viel Treibstoff benötigt wird, um die Erdanziehung zu verlassen, und die Satelliten und Raumsonden in der Schwerelosigkeit des Weltalls abzusetzen.

Ariane-Startkosten müssen erheblich gesenkt werden

Ziel sei, so Hildebrandt, die Startkosten erheblich zu senken. Deshalb sei Ariane 6 entwickelt worden und werde in den nächsten Monaten in Dienst gestellt. Die Startmannschaft für die Hildebrandt verantwortlich war, hatte die Aufgabe, die per Schiff oder Flugzeug aus den verschiedenen europäischen Ländern nach Kourou transportierten Raketenteile akribisch zu kontrollieren und zu montieren. Ein winziger Fehler kann riesige Schäden zur Folge haben.

Kourou mit seiner ausschließlich unbemannten Raumfahrt ist einer von rund 25 Weltraumbahnhöfen weltweit. Immer größer wird nach dem Start von Sputnik im Jahre 1957 die Zahl der ins All geschossenen Himmelskörper. Gleichzeitig sammelt sich wachsender sogenannter Weltraummüll an. Von diesen teilweise sehr kleinen Teilen geht nach den Worten von Hildebrandt wachsende Gefahr aus. Deshalb werde dringend nach einer technischen Lösung gesucht, um diesen tückischen Müll mit teilweise großer Zerstörungskraft wieder „einzufangen”.