Ahauser Marienstiftung plant Winterprogramm in Kirche

Von: Nina Baucke

Claus Kock (l.) und Volker Evers hoffen darauf, dass Programm wie geplant laufen lassen zu können. © Baucke

Die Marienstiftung Ahausen plant Lesungen und Konzert und hofft auf eine volle Kirche. Trotz Geldsorgen konnte die Stiftung hochkarätige Autoren gewinnen.

Ahausen – Es waren keine einfachen Monate und Jahre für die Marienstiftung in der Kirchengemeinde Ahausen: Seit Anfang März 2020, just vor dem Beginn des ersten Lockdowns, konnten keine Veranstaltungen mehr stattfinden, die Vorsitzende trat im selben Jahr zurück und auch finanziell hat die Einrichtung aufgrund der Lage auf den Finanzmärkten in Sachen Zinsertrag Federn lassen müssen.

Viele Projekte trotz Geldsorgen

„Dabei wird ständig Geld gebraucht, um das Gemeindeleben am Laufen zu halten“, betont Evers. „Aber irgendwann, da bin ich sicher, werden die Zinsen wieder steigen.“ Die Stiftung, die Geschäftsführer Claus Kock mit anderen Gleichgesinnten 2011 auf die Füße gestellt hat, unterstützt nun seit elf Jahren gemeindeinterne Projekte, aktuell den Perlengarten oder auch die Restaurierung einer historischen Bibel, aus dem 17. Jahrhundert, die sich im Archiv der Gemeinde angefunden hat.

„Wir hatten allerdings damals gehofft, irgendwann in der Lage zu sein, eine Viertelstelle für einen Pastor hier sponsern zu können, das hat aber leider nicht geklappt“, bilanziert Kock. Aktuell hat Pastorin Andrea Wauer-Höflich lediglich eine Dreiviertelstelle. „Wir hoffen daher auf die Zukunft, dass wir wieder Möglichkeiten haben, Geld auszuschütten und Anliegen zu unterstützen“, betont Kock. „Unsere Veranstaltungen beinhalten die Chance, noch mehr Geld für Stiftungszwecke einzunehmen.“ Dementsprechend wollen Kock und Evers die Stiftung nun wieder in ihr reguläres Fahrwasser zurückbugsieren – angefangen mit Evers als neuem Vorsitzenden, einem neu sortierten Vorstand und einem Veranstaltungsprogramm, das bis in das kommende Jahr hineinragt.

„Es soll und muss wieder losgehen“, sagt Evers mit Nachdruck. Er war als ehemaliger Stellvertreter seiner Vorgängerin 2020 in das Amt hineingekommen. Das sieht auch Kock so: „Wir sind da guter Dinge und hoffen, die Veranstaltungen, die wir auf dem Zettel haben, so durchziehen zu können.“

Lesung mit Bestseller-Autoren

Für den programmatischen Neustart hat die Marienstiftung die Autoren Samer Tannous und Gerd Hachmöller gewinnen können, die am Freitag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Marienkirche aus ihrem neuen Buch „Lebt ein Syrer in Rotenburg (Wümme)“ vorlesen werden, begleitet von Tannous’ Tochter Cilina am Klavier. „Ich kenne Samer Tannous seit Jahren über das Ratsgymnasium, er ist ein unterhaltsamer, humorvoller Mensch, wenn es darum geht, kulturelle Besonderheiten zwischen ihm als Syrer und orthodoxer Christ und Deutschland zu vermitteln und seine Perspektive aufzuzeigen“, so Kock. „Von daher hoffe ich, dass das ein unterhaltsamer Abend wird. Und es wäre natürlich schön, endlich mal wieder die Kirche voll zu bekommen.“ Einen Eintritt erhebt die Stiftung nicht, stattdessen hofft sie auf Spenden. „Wir wollen diese Schwelle einfach vermeiden“, verdeutlicht Kock.

Das gilt auch für die Veranstaltung „Lesen“ am Freitag, 25. November, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal mit Buchhändlerin Cornelia Mansfeld, Christoph Wüstefeld an der Gitarre und Evers selbst als Vorleser, einer Rolle, in der er bereits für den Buchladen Youtube-Videos mit kleinen Lesungen aufgenommen hat. „Wir sind schon öfter in dieser Konstellation aufgetreten“, bemerkt er mit einem Lachen. Evers und Mansfeld stellen dann neue Literaturtipps vor, während Wüstefeld jeweils für thematisch passende Musik sorgt.

Ukuleleln im Februar

Der Musiker wird dann im Februar erneut seinen Auftritt in Ahausen im Gemeindehaus haben, dann mit dem Ukulelenorchester „Ulla und die Vielsaitigen“ – und jeder Menge Schlager und Evergreens im Gepäck. „Es wird ein Freitag sein, aber da steht das genaue Datum noch nicht fest“, so Evers. In diesem Winter wollen er und seine Mitstreiter von der Stiftung sich dann an ein Programm für den Sommer 2023 machen.