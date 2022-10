Ahauser Herbst: Zurück zum vollen Programm

Von: Nina Baucke

Teilen

Carsten Kaßburg hat sich einiges für den Ahauser Herbst überlegt. © Baucke

In den vergangenen Jahren musste man beim Ahauser Herbst immer ein bisschen umdisponieren und umdenken. Bei der nun anstehenden nächsten Runde soll das Kulturfest wieder „klassisch“ werden.

Ahausen – „Es ist ein Aufatmen – bei uns, als auch bei den Kunsthandwerkern“, sagt Carsten Kaßburg und lehnt sich erleichtert auf der Bank neben der Durchfahrtsscheune in Ahausen. Dabei steht die große Arbeit dem Vorsitzenden des Heimatvereins noch bevor – bis sich am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, das Dorf in einen großen Kunsthandwerkermarkt verwandelt.

Und dennoch: Er ist froh, dass Veranstaltungen wie der Ahauser Herbst wieder möglich sind – zumal es in diesem Jahr wieder eine „klassische“ Ausgabe geben wird, und keine abgespeckte Version wie im vergangenen Jahr.

Im Gegenteil: „Wir haben knapp 70 Aussteller mit dabei, darunter auch gut 20, die das erste Mal bei uns sind“, erklärt Kaßburg. Die Aussteller präsentieren ihre Waren auf zwölf verschiedenen Höfen, und auch dort sind „Neulinge“ an Bord – die Höfe Allermann an der Straße Im Dreieck und Lange an der Hauptstraße 1 öffnen erstmals ihre Hoftore für den Ahauser Herbst. „Wir können daher das ganze Geschehen ein gutes Stück entzerren“, sagt Kaßburg.

Teil des Geschehens werden dann im Backhaus auf dem Gelände des Heimatvereins Jana Nitsch und ihre Skulpturen sein: Sie ist zum ersten Mal als Künstlerin beim Ahauser Herbst dabei. Die gelernte Goldschmiedin präsentiert unter dem Motto „Sternzeichenfrauen“ ihre Tonerzeugnisse, in denen sie Buchstaben eingraviert und sie mit Beleuchtung Musik zu etwas Besonderem macht. „Ansonsten haben wir wieder ein breites Spektrum hier zu Gast: Schmuck, Lederwaren, Kleidung bis hin zu hochwertigen und handgefertigten Messern“, verkündet Kaßburg und ist stolz, auf den Ruf, den die Veranstaltung in der Region hat: „Das ist das Schöne für uns: Die Kunsthandwerker melden sich mittlerweile bei uns und fragen, ob sie kommen können.“ Einen Grund dafür sieht er in der Art, wie der Verein sich um ein gutes Umfeld für die Aussteller bemühe. „Das kommt sehr gut an“, ist er überzeugt.

In diesem Jahr will der Verein auch wieder zum üblichen Musikprogramm für die zwei Tage zurück. So tritt bereits am Vorabend, dem Freitag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr die Singer-Songwriterin Jana Schramm mit ihrer Bariton-Ukulele im Kulturhof auf. Ebenso Felix Charly Kaßburg mit eigenen Songs am Klavier und das „Troubaduo“ – Jana Nitsch und Marcus Berthold – mit Akkordeon und Five-string-Fiddle. Am Samstag, 29. Oktober, musiziert dann ab 15 Uhr das Duo Giara open-air am Wein-Atelier. Und auch am Sonntag, 30. Oktober, begleiten verschiedene Künstler die Besucher des Ahauser Herbstes durch den Tag: Andersen & Sellheim spielen und singen ab 11.30 Uhr open-air auf dem Hof Heine Chansons, Oper und Operette gibt es mit Annette Luig und Klaus Berhard Roth ab 12 Uhr auf dem Kulturhof, ab 12.30 Uhr tritt Benjamin Faber am Wein-Atelier auf und das Wilde Blech lässt es ab 15 Uhr auf dem Kulturhof krachen. Bei allen Musikveranstaltungen gilt: Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Ein großes Fragezeichen hängt allerdings auch noch über der Veranstaltung und über Kaßburg und seinem Team: „Halbe-halbe“ lautet das Motto des Ahauser Herbstes in diesem Jahr. „Und wie immer wissen wir nicht, was daraus wird und was auf uns zu kommt“, sagt Kaßburg. Denn: Auch wenn das Vorbereitungsteam um Kaßburg das Motto auswählt, die Aufgabe, es mit Leben zu füllen, übernimmt das Dorf. Und dafür können die Helfer vom Heimatverein mit eingespannt werden. Nur wie, wissen sie nicht. „Das ist immer wieder spannend für alle Beteiligten.“ Was er allerdings schon weiß: Die Malschule Schäfer wird mit ihren Erlösen aus den zwei Tagen Ahauser Herbst halbe-halbe mit der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ machen.