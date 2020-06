Ahausen plant trotzdem den Herbst

Ahausen – Ist es überhaupt machbar? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Das sind die Fragen, die sich derzeit viele Veranstalter stellen. So auch der Heimatverein Ahausen, der stets am letzten Oktoberwochenende den Ahauser Herbst veranstaltet – seit 20 Jahren, wie Carsten Kaßburg bei einem Treffen auf dem Heimathausgelände verrät. Auch in diesem Jahr soll das Event stattfinden, trotz Corona. „Im Ort merkt man in Gesprächen, dass alle schon heiß drauf sind, wieder was zu machen“, sagt er. Allerdings wird alles ein wenig anders als sonst.

„Wir überlegen schon lange, wie wir das machen können“, sagt Kaßburg. Denn die Vereinsarbeit ist durch die Pandemie zum Erliegen gekommen, viele Dinge konnten anfangs nur telefonisch geklärt werden. Dabei erfordern große Veranstaltungen viel Planungszeit und am besten persönliche Treffen des achtköpfigen Organisationsteams. „Nach einer Veranstaltung gönnen wir uns immer bis Silvester eine Pause, aber im Januar geht es direkt mit der neuen Planung los.“ Dann bereits werden die Verträge mit den Künstlern geschlossen, um diese für den Herbst verpflichten zu können. Der Zeitpunkt für den Ahauser Herbst sei dabei praktisch: Der Oktober ist ein eher ruhiger Monat, die Sommeraktivitäten sind durch, die Weihnachtsmärkte kommen erst noch. Ahausen wird dann zu einer Anlaufstelle von vielen Besuchern aus der Region. „Das kann man gut an den Autokennzeichen sehen, Hamburg, Hannover, Bremen“, zählt Kaßburg Beispiele auf. Auch die Aussteller kommen von überall her. 60 waren es im vergangenen Jahr, die sich auf zehn Stationen durch den Ort verteilen. „Wir versuchen, jedes Jahr einen neuen Mix zu haben“, sagt der Vorsitzende. Dabei gelte: Dreimal darf ein Aussteller nacheinander dabei sein, dann muss er mindestens einmal pausieren. Das gibt anderen Ausstellern Chancen und bietet den Besuchern immer Neues. Anfragen von Künstlern kommen immer wieder rein, dennoch halten die Mitglieder des Heimatvereins stets ihre Augen offen – allen voran die beiden Initiatorinnen des Marktes: Sabine Gehling und Gerit Janßen, die „Damen der ersten Stunde“, wie Kaßburg sie nennt. Sie schauen sich auf anderen Märkten um, suchen Außergewöhnliches. Manchmal hat der Verein auch schon abgesagt, wenn es nicht passt. „Wir haben gerne ein persönliches Verhältnis zu den Ausstellern, die das hier wertschätzen.“

Auch die Einwohner werden mit einbezogen. Seit ein paar Jahren gibt es die Dorfaktion, bei der sich jeder ohne Anmeldung zum Jahresmotto etwas einfallen lassen kann. „Wir wissen oft nicht, was kommt, jeder kann machen, was er möchte.“ Vor zwei Jahren war das Thema „Licht“, „das war wunderbar, als abends alle Lichter angingen“, erinnert sich Kaßburg. Auch Witziges sei dabei gewesen, wie das Schattenspiel „Banküberfall“ im ehemaligen Sparkassengebäude. In diesem Jahr wird das Motto „Nimm Platz“ sein – sicherlich eine Herausforderung unter den aktuellen Gegebenheiten. „Ich bin gespannt, was da kommt – vielleicht eine Bank für zwei, dekoriert? Oder ein Hochsitz?“

Dennoch: Leicht wäre es gewesen, einfach alles abzusagen. Für den Heimatverein hätte das keinen großen Schaden bedeutet. Aber: „Wir haben vorwiegend Künstler und Aussteller, die von dieser Arbeit auch leben“, so der Vorsitzende. Daher empfinde der Heimatverein eine Verantwortung ihnen gegenüber und möchte allein deswegen den Kunsthandwerkermarkt nicht absagen. Vor allem, da zu vielen über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis entstanden sei.

Viele positive Rückmeldungen gebe es von den Künstlern und Ausstellern, wie nett es in Ahausen immer sei. Der Samstagabend hat sich dabei zu einem „Come Together“ entwickelt, bei dem der Heimatverein und die Künstler sowie Aussteller bei Essen und Trinken gemütlich schnacken. „Dadurch haben wir einen ganz anderen Kontakt zu den Darstellern. Und sie sind das, was den Ahauser Herbst ausmacht“, macht Kaßburg deutlich. „Für uns würde nicht die Welt zusammenbrechen, aber für einige wäre es ein großes Problem.“ Daher soll es zumindest den Markt – wenn sich bezüglich Corona bis dahin nichts ändert – auf jeden Fall geben, darauf wird in diesem Jahr verstärkt der Fokus liegen. „Wir haben mit vielen gesprochen, da ist alles eingebrochen, denn manche leben quasi von der Hand in den Mund“, weiß der Ahauser. Die ersten Märkte, auf denen sie sonst ausstellen, wären jetzt bereits gewesen. „Bei einigen löst die Situation aber auch Kreativität aus.“

Der Ablauf wird in diesem Jahr anders sein. So denkt der Verein über ein Einbahnstraßensystem rund um die Stände nach und erweitert die Öffnungszeiten am Wochenende, um das Ganze zu entzerren. Das Backhaus bleibt zu, das Team holt sich professionelle Unterstützung. Das sichert zum einen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden können, zum anderen kann die „Manpower für das Organisatorische eingesetzt werden“. Das Catering übernimmt Finetime aus Hassendorf, sie kooperieren mit Landwirt Jens Cordes aus Stuckenborstel mit seinen Demeter-Weiderindern. Es wird also Burger und Rindsbratwürste geben. Am Samstag und Sonntag wird der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Stände werden auseinandergerückt, um Raum zu schaffen. „Das ist draußen leicht machbar.“

Drinnen sieht es da schon anders aus, dort findet ein Teil des Rahmenprogramms statt. Wie es darum bestellt ist, können Kaßburg und sein Team noch nicht abschätzen. Es kann gut sein, dass es in diesem Jahr keine Konzerte geben wird. Können die Besucher sonst ohne Anmeldung vorbeikommen und den kostenlosen Konzerten lauschen, ist jetzt die Frage, ob das in dieser Form machbar ist – und finanziell realisierbar, in diesem Jahr auf Eintritt zu verzichten. Aktuell gilt laut niedersächsischer Landesverordnung, dass kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern machbar sind – aber nur im Freien und unter Auflagen. So muss jeder Besucher einen Sitzplatz haben und seine Kontaktdaten angeben.

„Wir müssen abwarten, was m��glich ist“, meint Kaßburg. Eine Entscheidung will das Team Anfang August treffen – muss es auch. Denn die Flyer müssen gedruckt werden und die Werbung anlaufen. Mit höheren Kosten als sonst rechnet er. „Aber wir haben zum Glück viele Sponsoren, aus dem Ort und aus der Samtgemeinde. Sie erkennen, dass wir einiges für den Ort tun und Ahausen als Ganzes von so einer Traditionsveranstaltung profitiert.“ Weitermachen will der Verein auf jeden Fall, auch in den nächsten Jahren. „Wir haben sehr viel Spaß daran, weil sich der Ahauser Herbst auch immer weiterentwickelt.“ acb