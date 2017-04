Kostenlos gegen Kot

Ahausen - Folgt die Gemeinde Ahausen der Idee von „Politik ohne Partei“ (PoP), werden Hundehalter künftig kostenlos im Ort Kotbeutel erhalten können.

Den Vorschlag unterbreitete Robert Abel (PoP) während der jüngsten Ratssitzung – allerdings ohne, dass eine Entscheidung gefällt wurde. Anlass zur Idee war das Rundschreiben der Gemeinde, das an alle Haushalte verteilt worden war. Darin fordert Bürgermeister Claus Kock (CDU) Pferde- und Hundehalter auf, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entfernen. Immer wieder waren an die Gemeinde Beschwerden herangetragen worden. Vor allem auch von Grundstückseigentümern, die wiederkehrend auf ihren Grünstreifen mit Hundehaufen zu tun haben und das Verhalten der Gassigeher rücksichtslos finden.

„Wir würden das gut finden, wenn es günstige Kotbeutel im Gemeindebüro oder bei Fabisch geben würde, die dort kostenlos abgeholt werden können“, sagte Abel. Kock schlug vor: „Mit Anmeldung eines Hundes gibt es als Gratifikation eine solche Kotbeutelkollektion.“ Der Bürgermeister berichtete von den beiden Hundekotbehältern inklusive Tütenspender, die Amtskollege Wolfgang Harling (SPD) in Hellwege hat aufstellen lassen. „Ich bin da skeptisch“, sagte Kock, der Harling später einmal nach seiner Erfahrung mit den Behälter fragen will. Die Sorge, die den Ahauser Bürgermeister umtreibt: Dass es Menschen gibt, die aus Unsinn die vollen Tüten aus den Behältern ziehen und in der Gegend herumwerfen.

Aus diesem aktuellen Anlass regte Ratsherr Jörg Küsel (CDU) an, doch mal eine Hundezählung in Ahausen vorzunehmen. Er sei sicher, dass der größte Teil nicht angemeldet ist. Kock begrüßte die Idee. Eversens Ortsvorsteherin Gerda Hollmann (CDU) berichtete, 2008 oder 2009 so eine Umfrage in Eversen vorgenommen zu haben. Ergebnis: 45 Hunde waren nicht angemeldet. - bd