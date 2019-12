Ahausen erhöht Grundsteuer

In der Gemeinde Ahausen haben die Beratungen für das Haushaltsjahr 2020 begonnen. Sie ist mit steigenden Ausgaben konfrontiert. Deshalb lässt sie die Bürger in verschiedenen Bereichen bald tiefer in die Tasche greifen.

VON HENNING LEESKE

Ahausen – So schnell kann es gehen. Kaum standen die ersten Haushaltsberatungen in Ahausen an, konnte der Rat gleich die Einnahmenseite erhöhen. Zum einen erhöhten die kommunalen Entscheidungsträger die Kitagebühren um zirka zehn Prozent und zum anderen setzten sie die Grundsteuer um 20 beziehungsweise zehn Basispunkte hoch. Begründet wurden diese Schritte mit einer höheren Ausgabenseite.

„Die Personalkosten im Öffentlichen Dienst sind seit 2012 um 20 Prozent gestiegen, deswegen ist die Erhöhung der Kitagebühren um durchschnittlich zehn Prozent noch moderat“, sagte Bürgermeister Claus Kock (CDU). Die Gebühren betreffen nämlich sowieso nur Eltern mit Kindern unter drei Jahren und mit Kindern, die mit dem Frühdienst der Kita länger als acht Stunden pro Tag betreut würden. Der Rest zahlt seit der Gebührenbefreiung des Landes ohnehin nicht mehr für die Kinderbetreuung. Ausreichend scheint die Gebührenerhöhung aber noch nicht zu sein. Daher habe die Gemeinde Ahausen außerdem Mittel aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. „Das sind 20 000 Euro. Ob die auch kommen, weiß ich noch nicht“, so Kock.

Die Kosten für die Eltern seien im Vergleich mit den Nachbargemeinden aber noch moderat. „Wenn man die Gebühren in Sottrum kennt, kann man mit den Ohren schlackern. Da haben wir einen klaren Standortvorteil“, so der Bürgermeister weiter. In Sottrum würden, je nach Einkommen der Familie, bis zu 650 Euro von den Eltern verlangt, in Ahausen lägen die sozial gestaffelten Gebühren für die Krippe von 145 bis 165 Euro pro Kind. Die Gebühren für den Frühdienst werden auf 13 beziehungsweise 16 Euro angehoben. Außerdem beschlossen die Ratsleute, die Supervision in der Kita weiter zu finanzieren, weil sie auch in Zukunft möglich sein solle.

Der weitere Kostentreiber im Ahauser Haushalt 2020 sollen die Beiträge für den Unterhaltungsverband der unteren Wümme sein. Dieser steige von 31 000 auf 38 000 Euro, vergleichbar mit vielen anderen Gemeinden, an. „Wir müssen dahin kommen, dass das deckend wird durch die Erhöhung der Grundsteuer“, sagte Kock. Deswegen soll mit der Grundsteuer A, die für landwirtschaftliche Flächen gilt, der Großteil der genannten Mehrkosten gedeckt werden. Hier hob der Rat den Hebesatz um 20 Basispunkte auf 440 an. Den restlichen Betrag soll die Erhöhung der Grundsteuer B für alle nicht-landwirtschaftlichen Flächen von 320 auf 330 Basispunkte bringen. Ratsherr Jörg Küsel (CDU) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch die Gemeindemitgliedschaft im Unterhaltungsverband allen Grundeigentümern der Einzelbescheid mit einem Mindestbetrag erspart bleibe.