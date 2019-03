Sottrum - Von Antje Holsten-körner. Der Trend ist ungebrochen: Im vergangenen Jahr konnten beim Sportabzeichen-Stützpunkt Sottrum 527 erfolgreiche Absolventen gezählt werden. Um der Verleihung einen Rahmen zu geben, waren jetzt die erwachsenen Teilnehmer sowie die Familien, die gemeinsam erfolgreich die Prüfungen ablegten, in die Aula des Sottrumer Gymnasiums eingeladen. Dort wurden sie von den Stützpunktleitern Marlies und Reiner Loss sowie dem Abnehmerteam, das ab Mai wieder jeden Mittwochabend auf dem Sportplatz steht, erwartet.

Die fleißigen Abnehmer bekamen gleich zum Auftakt ein Lob von TV-Sottrum-Vorstand Jörn Leiding. „Es ist erstaunlich, wie viele Helfer beim Sportabzeichen aktiv sind“, freute er sich. In seiner Funktion als Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) dankte er Marlies Loss, Sportabzeichenbeauftragte beim KSB, für ihr großes Engagement. „Dankeschön“ sagte auch Reiner Loss. Dies ging an die Kommune, die kostenlos die Sportplätze überlässt, an den TV Sottrum, an Henry Kraft und sein Team im Freibad, die Lehrer der beteiligten Schulen und an Harry Schauer, Hausmeister des Gymnasiums. „Harry ist die gute Seele der Kompanie“, meinte Loss.

Bei der Verleihung der Abzeichen gab es dieses Mal wieder einige Jubilare. Dazu gehörten Mike Dirks, Gerhard Schülermann und Jeanette Söffker, die bereits die zehnte Prüfung hinter sich haben. Bereits zum 20. Mal erfolgreich waren Matthias Maas, Markus Prüser und Christel Worthmann. Während Volker Dunker das 30. Sportabzeichen in Empfang nehmen durfte, sind es bei Reinhard David und Rosemarie Kortz bereits 40 an der Zahl.

Den Rekord hält derzeit Kurt Jadzinski mit 48 erfolgreichen Prüfungen. Besonders geehrt wurde auch Johann Bösen, mit Jahrgang 1927 der älteste Absolvent in Sottrum im Jahr 2018. Zusätzlich zu den 527 Abzeichen für Einzelsportler durften Marlies und Reiner Loss 29 Familien-Sportabzeichen vergeben.

Die große Kulisse nutzte Thomas Patzwald, der auf den 25. Sottrumer Abendlauf am 10. Mai aufmerksam machte. „Wer mindestens 100 Meter am Stück laufen kann, kann mit uns jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Sportplatz am Freibad trainieren“, lud Reiner Loss ein. Schon in der Vergangenheit waren zahlreiche Teilnehmer nach zwei Monaten Lauftraining so fit, dass sie die Fünf-Kilometer-Distanz beim Abendlauf absolvierten. Werbung in eigener Sache machte ebenfalls die Theater-AG des Gymnasiums. Sie präsentierte einen Auszug aus ihrem Stück „Wachen! Wachen!“, das am 15. März Premiere (weitere Vorstellungen: 20. und 22. März) feiert.

