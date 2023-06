Abwechslung in der schulfreien Zeit: Kinderferienprogramm der Samtgemeinde Sottrum liegt vor

Von: Lars Warnecke

Teilen

Rathausmitarbeiterin Jessica Kipp freut sich: „Wir haben mehr Angebote als im letzten Jahr und wieder ist für alle Geschmäcker etwas dabei.“ © Warnecke

Kreativ sein, Sport treiben oder Politikluft schnuppern – in der Samtgemeinde Sottrum können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien einiges erleben.

Sottrum – Das kann sich sehen lassen: Insgesamt 13 Angebote warten in den großen Ferien auf die Kinder und Jugendlichen aus der Samtgemeinde Sottrum. „Mit dem Umfang unseres Sommerferienprogramms sind wir ganz gut aufgestellt“, freut sich Rathausmitarbeiterin Jessica Kipp, bei der einmal mehr die organisatorischen Fäden zusammengelaufen sind. Im Programm, das es so seit mindestens 1997 gibt, sei jedenfalls für jeden etwas dabei, versichert die 35-Jährige – von Kochen über Karate, Tennis, Fußball und Go-Kart bis hin zu Nistkästen bauen oder Ausflüge in die nähere wie weitere Umgebung (Details siehe Kasten). Und auch der sogenannte Ferienpass ist wieder fester Bestandteil, sprich: Wer den Coupon im Wildpark Lüneburger Heide sowie im Weltvogelpark Walsrode an der Kasse vorlegt, bekommt mit seinen Eltern während des Aktionszeitraums vom 6. Juli bis 16. August vergünstigten Eintritt.

Alles beim Alten also? Nicht ganz. Denn erstmals hat man sich in der Verwaltung dazu entschlossen, das Ferienprogramm ganz zeitgemäß und natürlich auch nachhaltiger in einer anderen Form zu veröffentlichen, und zwar ausschließlich online. Die gedruckte Broschüre, die früher in der gesamten Samtgemeinde zusätzlich noch verteilt wurde, ist damit Geschichte. Unter der Adresse www.sottrum.de/kinderferienprogramm können die Kinder sich ab sofort für die einzelnen Aktionen anmelden: bei den veranstaltenden Vereinen oder – in einem Fall – auch bei der Samtgemeinde selbst. Die bietet nämlich für Mittwoch, 26. April, eine Fahrt zum niedersächsischen Landtag in Hannover an – und zwar für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Aber ist eine solche Exkursion für noch derart junge Menschen überhaupt schon von Interesse? Kipp ist davon überzeugt, könne man Kinder in Zeiten allgemeiner Politikverdrossenheit doch auf diese Weise schon früh an Politik heranführen – in Form eines ganz praktischen Erlebnisses. „Was wird da eigentlich genau besprochen? Warum kann Streit auf dieser Ebene auch etwas Gutes sein? Antworten unter anderem auch darauf zu bekommen, stelle ich mir schon recht interessant vor“, sagt die Hellwegerin.

Seit April ist Kipp dabei, das Programm auf die Beine zu stellen. Im Mai hatte sie wieder sämtliche Vereine aus der Samtgemeinde angeschrieben – mit der Bitte, sich rege als Veranstalter zu beteiligen. Von dem tatsächlichen Rücklauf, räumt sie offen ein, habe sie sich jedoch mehr erhofft. Zwar sei die Zahl der Vereine, die mitmachen, im Vergleich zum Vorjahr etwas höher – „man merkt aber schon, dass viel nach Corona nachgeholt wurde und die Leute alle im Moment ausgelastet sind.“

Damit keine Langeweile aufkommt Kochen rund um den Apfel heißt es am Freitag, 7. Juli. Veranstalter ist der Landfrauenverein Bötersen. Am gleichen Tag lädt die ev.-luth. Zionsgemeinde zu einem Kinder-Arche-Sommerfest ein. Gleich zwei Aktionen bietet das Team vom Sottrumer Jugendtreff an: Am Dienstag, 11. Juli, steht ein Ausflug zur BB-Kart-Bahn in Bremen an; am Donnerstag, 20. Juli, geht es in den Heide-Park Soltau. Wie wohnt die Kuh? Diese und viele weitere Fragen bekommen Kinder am Dienstag, 18. Juli auf dem Milchhof Reeßum beantwortet. Wer schon immer mal in den Fußball-Sport hineinschnuppern wollte, darf am Freitag, 21. Juli, sowie am Freitag, 28. Juli, an zwei Probetrainings auf dem Sportplatz in Hassendorf teilnehmen. Für Mittwoch, 26. Juli, ist dann auf Einladung der Samtgemeinde eine Fahrt zum Landtag nach Hannover geplant. In den Karate-Kampfsport führt der Verein Karate Dojo Sottrum am Mittwoch, 27. Juli, ebenfalls bei einem Schnuppertraining ein. Ein weiteres Kochangebot mit den Landfrauen findet am Montag, 7. August, in Ahausen statt. Diverse Bastelaktionen stehen am Donnerstag, 10. August, beim Heimatverein Sottrum an. Kurz vor Ferienende, am Samstag, 12. August, darf dann noch der Schläger geschwungen werden – beim TC-Aue Ahausen-Eversen im Rahmen eines Schnuppertennis. Am selben Tag veranstaltet der TSV Stuckenborstel eine Nachtwanderung mit Erlebnis-Quiz.

Um die Werbetrommel zu rühren, haben an den Grundschulen auch wieder Plakate Einzug gefunden. Alle schmücken sie das Deckblatt des digitalen Programms, das auf eine Zeichnung von Paula Marie Müller zurückgeht. Das Mädchen aus Bötersen hatte neben vier weiteren Kindern an einem von der Samtgemeinde initiierten Malwettbewerb teilgenommen – und mit ihrem eingereichten Motiv gewonnen. Gewinner dürfen sie sich aber alle nennen, immerhin gab es für jeden Nachwuchskünstler eine Jahresfreikarte für das Sottrumer Freibad.

Praktisch: Wer mit seinem Handy den auf den Plakaten abgedruckten QR-Code scannt, kommt ohne Umwege direkt in den Kalender, um sich für eine oder gleich mehrere Veranstaltungen anzumelden. Die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner sind hinterlegt. Eine Anmeldefrist gibt es laut der Verwaltungsmitarbeiterin nicht. „Solange der Termin noch nicht gewesen ist, darf man auf eine Teilnahme hoffen. Sollte das Angebot aber schon voll sein, wird sich der Veranstalter entsprechend melden.“

Für die Samtgemeinde ist das papierlose Ferienprogramm, welches sich im Internet auch als PDF-Dokument herunterladen lässt, übrigens ein Testlauf. Und wer nicht online klarkommt? „Der darf sich gerne an uns wenden, dann können wir es auch ausgedruckt zur Verfügung stellen“, betont Kipp.