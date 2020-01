Abschied nach zehn Jahren

Bötersen – Sichtlich gerührt sitzt Ulrike Eckerleben-Schaefers auf einem Stuhl, der mit einem roten Samttuch zu einem Thron verwandelt ist. Sie hört den Schülern zu, die im Chor Rolf Zuckowskis „Unsere Schule hat keine Segel“ singen. Sie haben den Text extra für die scheidende Schulleiterin angepasst und ihr für die Darbietung eine Matrosenmütze aufgesetzt. Die Schüler verabschieden sich damit von ihrer Rektorin, die die vergangenen zehn Jahre die Geschicke in der Bötersener Grundschule geleitet hat.

Dass Eckerleben-Schaefers der Abschied in den Ruhestand und besonders von den Kindern schwerfällt, sagt sie schon gleich zu Beginn, als sie die Kinder und die Ehrengäste zu der Feier begrüßt und direkt die Tränen zurückhalten muss. „Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre auf diesen Moment gut vorbereitet“, sagt sie. Später verrät die Lehrerin, dass sie seit 1985 im Schuldienst ist und seitdem viele Veränderungen miterlebt hat. „Es gab viele Bewegungen, auch unvollendete“, meint sie. An der Schule in Bötersen zeige sich das etwa am Kollegium. Noch zwei Lehrkräfte, die schon da waren, als sie die Leitung übernommen hat, sind heute noch da. „Der Rest ist im Laufe der Zeit dazu gekommen.“

Bewegung habe sie aber auch im Schulalltag miterlebt. So habe es ein Umdenken in der Organisation gegeben. Das Arbeiten mit klaren, verbindlichen Plänen, die den Unterrichtsinhalt vorgeben, sei eine Umstellung gewesen, erleichtere aber auch vieles. „Aber der Verwaltungsaufwand ist, glaube ich, um 200 Prozent gestiegen“, führt sie auch eine Kehrseite ihrer Position an. Dass sie nicht mehr viel selbst unterrichten kann, habe sie schnell bemerkt.

Die kleine Bötersener Schule sei auch gewachsen in den vergangenen Jahren und werde noch größer. Derzeit gehe die Tendenz dahin, dass die Schülerschaft auf 140 Schüler anwachsen wird. Trotzdem bleibt die Einrichtung in Bötersen eine kleine – und dafür bricht die scheidende Rektorin eine Lanze. Zwar verteile sich viel Verantwortung auf vergleichsweise wenige Schultern, aber es gebe auch einen besseren Kontakt, die Zusammenarbeit funktioniere besser. Kleinere Systeme hätten auch für die Schüler einen entscheidenden Vorteil: „Das soziale Lernen fällt leichter.“

+ Die Rektorin schenkt den Schülern zum Abschied den Auftritt von Zauberer Friedrich.

Unvollendete Aufgaben, die noch auf die Schule und ihre Nachfolgerin Isabel Salmen zukommen, sind allen voran die Sanierung der Toilettenräume und der Digitalpakt. Ersteres hat die Samtgemeinde jetzt mit dem Haushalt in der Planung für dieses Jahr vorgesehen, erklärt Klaus Dreyer, der als stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Glückwünsche überbringt, an die Ehrengäste gewandt. Eckerleben-Schaefers betont in Richtung Verwaltung, dass auch die Schallisolierung eines Betreuungsraums in der Schule drängt.

Noch in der vergangenen Woche gab es, erzählt Eckerleben-Schaefers, viel Arbeit auf ihrem Schreibtisch. Dass sie diese jetzt loslassen muss, habe sie erst kurz vor ihrer Verabschiedung so richtig bemerkt. Den letzten Schritt hat sie dann aber während der Feier am Freitagvormittag gemacht und den Schlüsselbund der Schule an ihre Nachfolgerin Isabel Salmen überreicht. „Dass müssen wir nachher aber noch quittieren“, sagt Eckerleben-Schaefers und lacht. Im jetzt beginnenden Ruhestand will sie sich viel der Natur widmen und ihren Garten pflegen. Gleich als nächstes freut sich sie auf einen Skiurlaub.