Abschaffen oder nicht? Sottrumer Finanzausschuss diskutiert über Straßenausbaubeiträge

Von: Lars Warnecke

Nicht überall ist alles aalglatt: Den aktuellen Zustand der Straßen hat die Sottrumer Gemeindeverwaltung bereits erfasst. © Warnecke

In Niedersachsen können beim Straßenausbau auch Grundstücksbesitzer zur Kasse gebeten werden. So wie in der Gemeinde Sottrum. Dort stellt man die Gebühren jetzt auf den Prüfstand.

Sottrum – Bisher läuft es in der Gemeinde Sottrum noch so: Anwohner, deren Straßen ausgebaut werden, müssen sich an den anfallenden Kosten beteiligen. Aber eben nur die jeweiligen Grundstückseigentümer, nicht die Allgemeinheit. Geregelt ist das in der Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs. Von einem Ausbau wird gesprochen, wenn nicht nur die Fahrbahn saniert wird, sondern auch der Unterbau und zum Beispiel neue Geh- und Radwege angelegt werden.

Den gegenwärtigen Zustand ihrer Straßen in Sottrum und Stuckenborstel hat die Verwaltung bereits erfasst und den voraussichtlichen Sanierungsbedarf in den nächsten zehn Jahren dargestellt. Demnach müsste die Gemeinde jährlich bis zu eine Million Euro aufbringen – wahrlich kein Pappenstiel, dieser Fixwert.

Warum im Finanzausschuss jetzt über eine mögliche Aufhebung der Strabs diskutiert wurde? Schon Ende 2018 hatte die Sottrumer FDP einen Antrag an den Rat herangetragen, eben dies zu tun. „Damals haben wir als Verwaltung gesagt, dass wir zu Anfang die personellen Kapazitäten nicht hatten, um das wirklich berechnen zu können“, erinnerte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg in der Sitzung. Auf Grundlage der Straßenbewertung könne man inzwischen aber darstellen, welche finanziellen Auswirkungen es für die Gemeinde hätte, würde man die im Zuge der Dorferneuerung Stuckenborstel einstmals eingeführte Satzung tatsächlich abschaffen.

Eines ist dabei klar: Auswirkungen hätte der Schritt auf den gemeindlichen Haushalt allemal. Wie könnte also eine anderweitige Refinanzierung aussehen? Naheliegend wäre hier, die Grundsteuer B anzufassen, sprich: stufenweise zu erhöhen, da der Straßenausbau vornehmlich die Bereiche mit Wohnbebauung betrifft. „Natürlich ist das nachher aber eine politische Entscheidung“, so Bahrenburg.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Auswirkungen auf die Grundsteuern zu erwarten wären, hat man im Rathaus – unter Berücksichtigung eines Mittelwertes – eine Modellrechnung angestellt. Und siehe da: Nimmt man bei den Straßen eine Nutzungsdauer von 25 Jahren an, käme die Kommune nach Ablauf vom heutigen Hebesatz von 440 Punkten im Endeffekt auf einen neuen von 801, also nahezu den doppelten Wert. Der Steuerzahler müsste also deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Auf detaillierte Zahlen kam Erik Ahlenstorf aus der Abteilung Finanzen im Rathaus zu sprechen. Er rechnete vor: Bei jährlich einer Million Euro für die Straßensanierung käme die Kommune auf Abschreibungen in Höhe von jeweils 40 000 Euro. Dieser buchhalterische Wert für die Abnutzung steht den Auflösungserträgen aus den Sonderposten gegenüber. Ahlenstorf: „Bei den Posten wird geguckt: Wir haben eine Million ausgegeben bei 550 000 Euro, die wir über die Straßenausbaubeiträge wiederbekommen. Das heißt: Bei dem Abschreibungswert aus der einen Million haben wir dazu im Gegenstück 22 000 Euro aus den 550 000 Euro, was wir als Gemeinde quasi als geringere Abnutzung verbuchen.“ Das, was später im Haushalt gedeckt werden müsse, sei der Nettobetrag aus Abschreibungen abzüglich der Sonderposten. Ihm zufolge wären das dann noch 18 000 Euro pro Jahr, die an Belastung dazukämen.

Worauf einige Zuhörer in der Sitzung hinwiesen: Die Strabs gehört abgeschafft, sei die Erhebung der Beiträge allein für betroffene Grundstückseigentümer doch ungerecht, unsozial und irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Sie jetzt nicht abzuschaffen, dafür plädierte indes Ratsherr Lühr Klee (Grüne): „Wir haben sie in Stuckenborstel erhoben, im Rahmen der Gleichbehandlung bin ich absolut dagegen.“ Dem setzte die Ausschussvorsitzende Friederike Paar (CDU) entgegen, dass man eine solche Ungerechtigkeit wohl ertragen müsse, möchte man nach vorne in die Zukunft schauen.

Was Bahrenburg zu bedenken gab: „Wenn man die Satzung abschafft und es über eine reine Grundsteuererhöhung abbildet, ist natürlich die Erwartungshaltung der Bürger eine ganz andere.“ Dann, erklärte er, würde sich jeder melden, der ein Schlagloch in seiner Straße habe.

Worauf dich das Gremium nach intensiver Beratung am Ende einstimmig verständigte: Vor dem Hintergrund, dass der jährliche Ansatz von einer Million Euro schon das anzunehmende Maximum darstellt, was die Gemeinde für Straßensanierungen aufbringen müsste, Bahrenburg sprach vom „Worst Case“, soll das Ganze nun mit 500 000 Euro, also der Hälfte, noch mal durchgerechnet werden. Danach würde sich auch der Hebesatz reduzieren. Im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss soll das Thema dann erneut beraten werden. Friederike Paar fasste es so zusammen: „Der VA kann dann entscheiden, ob er sagt, es ist für ihn schon beschlussreif oder nicht.“ In letzterem Fall würde sich wieder der Finanzausschuss mit der Materie befassen.