Absage für Hort in Horstedt

Reeßum - Von Heinz Goldstein. Die Idee einer übergreifenden Hortbetreuung auch für Kinder aus Reeßum ist geplatzt. Das musste Gemeindebürgermeister Marco Körner am Montagabend während der Ratssitzung im Gasthof Seeger berichten. Nach einer Besprechung der Bürgermeister aus Horstedt und Reeßum mit Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag habe der Horstedter Bürgermeister Michael Schröck mitgeteilt, dass die Gemeinde sich nicht in der Lage sehe, eine Hortbetreuung in der Löwenzahn-Grundschule in seinem Ort einzurichten.

Schulleiterin Annette Römer sehe keine Möglichkeit, Räumlichkeiten an ihrer Schule vorzuhalten, so Körner. Auch im Nebengebäude stehe kein Raum zur Verfügung, weil dort ein Werkraum eingerichtet ist und ein Lehrerzimmer bezogen wird. Zudem sei der personelle und organisatorsche Aufwand nach ihrer Meinung zu groß und nicht zu schaffen, unterrichtete Körner seine Gemeinderatsmitglieder.

Die Alternative, die Reeßumer Schüler in den Räumlichkeiten des Spielkreises Taaken unterzubringen, zumal dort ab 13 Uhr alle Kapazitäten frei sind, wurde am Abend heiß diskutiert. Eigentlich sollen die in der Samtgemeinde flächendeckend geplanten Horte an den Schulstandorten eingerichtet werden. In Taaken gibt es aber keine Grundschule. Der logistische Aufwand, die Kinder dort hinzubekommen und zurückzuholen, wäre entsprechend groß. Die Erörterung der Kommunalpolitiker ergab, dass bei der „Taaken-Lösung“ eine Busverbindung gewährleistet werden müsste. Die Kosten hätten dann die Eltern zu übernehmen. Gegen die Ortschaft spreche aber auch, dass Umbaumaßnahmen erforderlich seien. Zudem müsse eine Betriebsgenehmigung eingeholt werden.

Die Einrichtung einer Betreuung der Schüler in einem Hort sei außerdem freiwillig, hieß es in der Diskussionsrunde. Reeßum selbst sei an drei Schulbezirken beteiligt, erklärte Körner. Die Schüler aus dem Kerndorf gehen zur Löwenzahn-Grundschule, die Clüversborsteler nach Sottrum und die Schleeßeler nach Bötersen. Der Gemeinderat müsse die Bereitschaft zeigen, sich an allen drei Orten bei der Finanzierung eines Hortes zu beteiligen. Ein Schnellschuss in Taaken wäre demzufolge nicht unbedingt empfehlenswert.

Die Suche nach Alternativen ist damit wieder auf dem Plan der Kommunalpolitiker. Vorrangig sei aber, die gesetzlich vorgeschriebene Krippenbetreuung zu gewährleisten. „Wenn wir unsere anderen Hausaufgaben gemacht haben, können wir uns erneut für unsere Schüler und deren Hortbetreuung stark machen“, erklärte Körner. Auf alle Fälle soll weiterhin versucht werden, noch einmal mit den verantwortlichen Horstedtern Gespräche zu diesem Thema zu führen.

Für den Spielkreis Taaken und dem Kindergarten Reeßum sollen die Satzungen neu gefasst werden, weil sie nicht mehr dem aktuellen Recht entsprechen. Für beide Einrichtungen soll es eine gemeinsame Satzung und Gebührenordnung geben. Die Entscheidung darüber hat der Gemeinderat aber auf die nächste Sitzung vertagt, weil die Satzung nicht wie zunächst geplant am 1. Februar, sondern erst am 1. August greifen soll. So bleibe mehr Zeit für die Überprüfung beider Verträge, hieß es.

Neben der Betreuungsfrage ging es um den aktuellen Stand der Verbunddorferneuerung Wiestedörfer: So sind Körners Angaben nach auf dem Spielplatz nur noch Restarbeiten zu erledigen. Die Dachsanierung am Anbau des Sporthauses könne beginnen. Der Auftrag sei an ein Unternehmen vergeben. Für die Dachsanierung beim Spielkreis Taaken sind demnach die Ingenieursleistungen ausgeschrieben, und für den Radweg von Platenhof nach Schleeßel ist noch Grunderwerb erforderlich. Die Ausschreibungen für die Baumaßnahme laufen aber bereits. Die Fördermittel sind schon in der Kasse. „Wir können mit dem Bau nicht mehr lange warten“, mahnte Körner zur Eile.

Wie ein Damoklesschwert schwebt zudem das ausstehende Ergebnis eines Expertenarbeitskreises zur Lösung der Atommüll-Endlagerung in der Bundesrepublik über die Gemeinde. Bürgermeister Körner hat am vergangenen Sonnabend an einem Workshop über die Suche eines atomaren Endlagers in Deutschland teilgenommen. Er unterrichtete den Rat über den Inhalt und das Ergebnis der Arbeitsgruppe.

Demnach steht Gorleben als Endlager endgültig als nicht geeignet in den Akten. Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Teilgebiete, die infrage kommen, dokumentiert werden. Wie viel es sein werden, stehe noch nicht fest. Im Januar 2021 werde eine Fachkonferenz stattfinden, zu der alle politischen Vertreter der ausgesuchten Teilgebiete eingeladen werden. Es sollen danach noch drei weitere Fachkonferenzen bis 2031 folgen. Danach werden dann maximal drei geeignete Standorte benannt werden. Es folgt ein Bundestagsbeschluss, wo das Endlager entstehen soll, das 2050 zur Aufnahme der Lagerbehälter fertiggestellt sein soll. Dort sollen sie so deponiert werden, dass sie auch nach 500 Jahren gefahrlos entfernt werden können. Eine Tendenz habe Körner bereits erkennen können. „Die Überlegungen gehen örtlich Richtung Niedersachsen und im Detail Richtung Salzgestein.“ Rein theoretisch könne es auch den Salzstock Taaken treffen. Er riet, langsam aktiv zu werden, sollten sich Bürger zu einer Initiative gegen ein Endlager in der Region zusammenschließen wollen.