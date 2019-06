67 Abiturienten am Gymnasium

Sottrum – Nun ist es geschafft. Nach zwölf Schuljahren konnten die diesjährigen Abiturienten des Sottrumer Gymnasiums am vergangenen Freitagnachmittag ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. Geprägt war die Feier von vielen guten Wünschen, einem reimenden Bürgermeister, großen Emotionen und auch ein Stück weit von der „Fridays for Future“-Bewegung.

67 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr ihr Abitur geschafft, davon neun mit einem Notenschnitt besser als 2,0. Für sie beginnt mit dem Abschluss auch ein neuer Lebensabschnitt. Schulleiter Ferdinand Pals versuchte in seiner Rede, seine nun ehemalingen Schüler für den weiteren Weg zu ermutigen. Er forderte sie auf, sich gesellschaftlich einzubringen. „Erheben Sie Ihre Stimme im Konzert der Demokratie“, sagte er.

Klaus Dreyer (SPD) als stellvertretender Samtgemeindebürgermeister trug seine Ansprache wie im vergangenen Jahr in Reimform vor. Auch er appelierte an die Schülerinnen und Schüler, sich zu engagieren – etwa in Vereinen wie der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Kommunalpolitik.

Dass die Angesprochenen verstanden haben, machten die beiden Schülervertreterinnen Megan Kelly und Selina Marschhausen deutlich. „Wir sind die Zukunft“, sagte Kelly. Man dürfe die Verantwortung aber nicht geringschätzen. Beide Rednerinnen dankten den Eltern und Lehrern für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Diese seien für viele Mitschülerinnen und -schüler prägend gewesen. Es habe sich ein Gefühl der Selbstständigkeit eingeschlichen, so Marschhausen. Erfahrungen könne man nur durch Handeln machen, führte Kelly aus. Dafür brauche man aber einen Raum, in dem man auch mal scheitern dürfe. Dieser Raum sei von der Schülerschaft, Eltern und Lehrer geschaffen worden.

Die Elternvertreterinnen Susanne Kluge, Claudia Pellmann und Jeanette Söffker lobten den Fleiß und den Kampfgeist der Abiturienten. „Habt Mut euch zu verändern“, gaben sie außerdem mit auf den Weg. Auch sie schlugen ermunternde Töne an. „Kämpft für das, was euch wichtigt ist.“

Manche hätten schon eine konkrete Idee, was sie jetzt machen wollen, berichtete Megan Kelly. Für andere stünde dieser „Jakobsweg“ aber noch bevor. Auf diesem dürfe man aber auch mal stolpern. „Wichtig ist aber, dass ihr das Lächeln und die Zufriedenheit nicht verliert“, sagte sie. Es sei immer besser, groß zu denken, als klein.